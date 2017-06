Visite mediche di rito per l'attaccante portoghese, ultimo acquisto dei rossoneri. E intanto a Casa Milan si vede anche l'agente di Javier Pastore.

un'ora fa

Puntuale, poco prima delle 8, è arrivato alla Clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Sono ore intense per André Silva, che dopo aver salutato il Porto s'appresta a diventare il quarto acquisto del Milan dopo Musacchio, Kessié e Rodriguez.

È stata una trattativa lampo. Ieri il duo Fassone-Mirabelli ha incontrato a Milanello il giocatore e l'agente Jorge Medes, in serata l'accordo era già cosa fatta. Al Porto andranno circa 38 milioni di euro, bonus inclusi.

L'annuncio arriverà a breve, poi André Silva si riaggregherà alla Nazionale portoghese per preparare la Confederations Cup in programma in Russia dal 17 giugno al 2 luglio. Potrebbe scegliere a sorpresa la maglia numero 10 lasciata libera da Keisuke Honda, la speranza dei tifosi è che la meriti più del giapponese.

Calciomercato Milan, spunta l'agente di Pastore