Il club rossonero è scatenato. Dopo gli acquisti sul calciomercato di Musacchio, Kessié, Rodriguez e André Silva, ora Fassone e Mirabelli puntano il polacco del Psg.

2 ore fa di Alberto Casella

Il Milan non si ferma. In questo momento il club rossonero ha la corona di re del calciomercato. Fassone e Mirabelli vanno di corsa: il prossimo obiettivo potrebbe essere Grzegorz Krychowiak. Montella deve avere al più presto la rosa al completo anche perché la squadra comincerà la stagione prima degli altri con gli impegni dei preliminari di Europa League.

E poi chi si muove per primo ha tutto il tempo per scegliere meglio in un mercato più ampio. Finora l'ufficio acquisti della società milanese ha adottato la tecnica del blitz. Piombati su un giocatore, hanno fatto la loro offerta, facendola seguire da una breve trattativa: se andava in porto nel giro di poco, bene, altrimenti una stretta di mano e via verso altri obiettivi.

In questo modo si sono assicurati Musacchio, pallino di Montella fin dallo scorso calciomercato estivo, Kessié, strappato alla concorrenza in poche mosse, Ricardo Rodriguez, preso al volo con un blitz in Germania, e per l'attacco André Silva, viste le difficoltà e le attese che sembravano necessarie per Morata, Aubameyang e Diego Costa.

Calciomercato Milan senza sosta: incontro col Psg per Krychowiak

La prossima mossa di calciomercato del Milan guarda alla mediana: nel mirino c'è Grzegorz Krychowiak, 27 anni, di proprietà del Paris Saint-Germain. Il polacco che calcisticamente è cresciuto in Francia, ha giocato due anni nel Siviglia con Unai Emery e Carlos Bacca. E proprio il colombiano potrebbe essere contropartita gradita al tecnico, col quale ha vinto due Europa League.

Krychowiak è in cerca di rilancio: a Parigi ha trovato poco spazio

Krychowiak non sarà Biglia, ma se la trattativa con Lotito dovesse andare per le lunghe, come spesso capita col presidente della Lazio, il club vuole avere una via d'uscita pronta. Per il Milan potrebbe essere un nuovo arrivo a prezzo quasi di saldo di calciomercato e per il giocatore un'occasione per rilanciarsi. Krychowiak infatti era arrivato a Parigi l'estate scorsa per 30 milioni, ma nel Psg ha trovato pochissimo spazio con poco più di 850 minuti giocati fra Ligue 1 e Champions League.