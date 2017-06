Klopp ha avviato i contatti con l'entourage dell'attaccante francese, inserendosi prepotentemente nell'affare. Si parte da una base d'asta di 100 milioni.

Tutti pazzi per Mbappé. L'ultima straordinaria stagione del 18enne francese ha permesso al Monaco di aprire un'asta di calciomercato a cui, settimana dopo settimana, continuano ad aggiungersi i top club di tutta Europa. Dopo Manchester United, Arsenal e Real Madrid, anche il Liverpool compare sulla lista delle corteggiatrici.

Nelle ultime ore pare che Jurgen Klopp abbia avviato i primi contatti con l'entourage di Mbappé per capire i margini di una trattativa. La base d'asta imposta dal club francese è di 100 milioni di sterline, circa 120 milioni di euro, e stando a quanto riportano i tabloid britannici il manager tedesco avrebbe a disposizione un quantità di soldi tale da poter addirittura rilanciare.

Il Liverpool, a differenza ad esempio del Real Madrid, potrebbe garantire al giocatore la titolarità assoluta e soprattutto, in caso di eventuale passaggio del turno preliminare, la sicurezza di giocare la Champions League. Certezza che l'Arsenal, tanto per citarne una, non potrebbe dargli.

Ballano cifre mostruose. E pensare che un anno fa, durante la sessione estiva di calciomercato, Arsene Wenger ebbe la possibilità di acquistare Mbappé all'irrisoria cifra di 230 mila sterline, circa 350mila euro. Ma nel calcio, si sa, in pochi mesi le cose possono cambiare totalmente.

Probabilmente se Mbappé fosse sbarcato a Londra la scorsa estate non avrebbe avuto un impatto così devastante sul calcio europeo. Il gioco dell'Arsenal è completamente diverso da quello espresso dal Monaco in questa stagione, gli sarebbe servito più tempo per farsi conoscere al mondo.

Adesso che è tra le pedine più ambite nel calciomercato, può mettersi comodo e aspettare l'evolversi della situazione. Klopp vorrebbe prenderlo subito cogliendo di sorpresa gli avversari. In pochi, fino a ieri, si aspettavano un inserimento del Liverpool nella trattativa, ma ora tutti giocano a carte scoperte. L'interesse c'è ed è concreto, ora starà al giocatore scegliere la metà a lui più congeniale.