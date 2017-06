Il Borussia Dortmund ha fissato il pezzo di Ousmane Dembélé. Il talento francese piace anche al Barcellona ma non potrà lasciare il club per meno di 90 milioni.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Uno dei più corteggiati e desiderati al mondo. E non si tratta né di Brad Pitt né di Leonardo Di Caprio. Ousmane Dembelé ha disputato una stagione straordinaria con il Borussia Dortmund. Già l’anno scorso, al Rennes, aveva dimostrato di essere bravo, ora si sa che è un vero campione.

Per questo la sessione di calciomercato in casa Dortmund si è aperta in maniera molto particolare. Pierre-Emerick Aubameyang ha chiesto di esser ceduto e intorno a Dembelé si stanno muovendo diversi top club europei, fra i quali c’è anche il Barcellona. I gialloneri però non vogliono venderlo.

Per questo, paradossalmente, hanno fissato il prezzo per Dembelé: 90 milioni. Ma è quasi un modo per blindarlo. Perché la richiesta è oggettivamente troppo alta. L’operazione per Aubameyang si può chiudere a molto meno: per l’attaccante gabonese di milioni ne basterebbero infatti 70.

Vota anche tu! Per Aubameyang e Dembelé il Borussia Dortmund chiede 160 milioni: sono troppi? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Per Aubameyang e Dembelé il Borussia Dortmund chiede 160 milioni: sono troppi? Condividi



Calciomercato Borussia Dortmund, fissato il prezzo per Dembelé

Il Borussia Dortmund per Dembelé ha sborsato 15 milioni nella penultima finestra di calciomercato. Vero che ha disputato una stagione eccezionale (sono ben 6 i gol e 13 gli assist nelle 32 presenze in Bundesliga), comprese le sue prestazioni in Champions League (2 gol e 6 assist in 10 presenze), ma a soli 20 anni, appena compiuti fra l’altro, deve ancora dimostrare parecchio. È un giocatore pronto, ha talento, ha classe, ma ha ancora degli evidenti punti deboli. È un po’ troppo fumoso, specie in campo, come dimostrano gli 11 cartellini gialli rimediati, quasi tutti per proteste.

Per questo Dembelé non può ancora valere 90 milioni. Il messaggio lanciato dal Borussia Dortmund però è chiaro: loro non pianificano di venderlo in questa sessione di calciomercato, ma per i gialloneri, si sa, nessuno è incedibile. Per un’offerta folle potrebbe anche partire, ma appunto sarebbe un’offerta folle. Anche se tutto sommato comprensibile. Dembelé è pur sempre uno dei ragazzi più corteggiati al mondo. Pur non essendo né Brad Pitt né Leonardo Di Caprio.