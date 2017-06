Due anni dopo la conclusione del suo rapporto con la nazionale Russia, Don Fabio si mette di nuovo in gioco nella Chinese Super League: contratto di un anno e mezzo.

Si rimette in gioco, Fabio Capello. A distanza di due anni dalla conclusione del suo rapporto contrattuale da commissario tecnico della Russia, quando il suo mandato operativo si era chiuso consensualmente ed era stato sostituito da Leonid Sluckij, l'allenatore italiano riparte dalla Chinese Super League.

Lo ha scelto lo Jiangsu Suning, la squadra in Cina del proprietario dell'Inter Zhang Jindong, che dopo i problemi riscontrati con Paulo Sousa ha virato con forza sull'ex allenatore di Milan e Real Madrid.

La prima scelta era l'ex tecnico portoghese della Fiorentina, che era addirittura andato in Cina per firmare. L'accordo però non è stato raggiunto per problemi legati alla fiscalità, così Suning è tornato sulla seconda opzione, anch'essa caldeggiata dal primo minuto da Walter Sabatini. Dopo Marcello Lippi, attuale ct della Cina, un altro dei più grandi allenatori italiani della storia del calcio sbarca dunque nella Chinese Super League.

Fabio Capello era in Cina da giorni e ora si metterà subito al lavoro per sostituire il coreano Choi Yong-Soo sulla panchina del club di Zhang Jindong, attualmente penultimo in classifica. Con lui sbarcano anche Gianluca Zambrotta, Cristian Brocchi e i fedelissimi collaboratori Ventrone e Tancredi che faranno parte del suo staff nello Jiangsu Suning. Capello firma un contratto di un anno e mezzo a 10 milioni di euro a stagione.

Pochi giorni fa, ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Don Fabio aveva lasciato intendere che ci fosse qualcosa a bollire in pentola:

Io in Cina? Dovevo andarci già prima di Marcello Lippi, ho avuto tante offerte in passato, e ho detto tanti no. L'eventuale chiamata di Suning? Nei momenti di follia non si sa mai...

Riparte così dalla Chinese Super League, dove porterà la sua esperienza e i suoi trofei sulla panchina dello Jiangsu Suning. Dopo 6 scudetti in Serie A (di cui uno revocato), 4 Supercoppe italiane, 2 vittorie della Liga, una Champions League e una Supercoppa europea, l'opinionista di FOX Sports ha ancora fame di campo e ha deciso di rimettersi in gioco.