L'ex campione pesi medi UFC Luke Rockhold apre ad un incontro con Gegard Mousasi, n. 4 dei ranking di categoria ed attualmente free agent.

1 condivisione 5 stelle

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Luke Rockhold è pronto a tornare in azione. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la seconda metà del 2016 e i primi mesi del 2017, l'ex campione dei pesi medi UFC si sta già preparando a un rientro col botto. Accantonata l'ipotesi del titolo ad interim - dopo le continue polemiche avute con Dana White - Rockhold sembra adesso in procinto di guadagnarsi una title eliminator, magari contro quel Gegard Mousasi oggi libero da vincoli contrattuali con la promotion, vista la scadenza del contratto vigente fino all'incontro di UFC 210.

Sparito dalle scene da oltre un anno ormai, Luke Rockhold viene con tutta probabilità dall'anno peggiore della sua carriera. Divenuto campione pesi medi a UFC 194, il californiano è subito sprofondato in un oblio forse dettato dal troppo appagamento. La sconfitta inflittagli da Michael Bisping a UFC 199 ha minato irrimediabilmente il percorso recente di Rockhold, già vittorioso sul britannico nel 2014. La fame del "Conte" ha fatto la differenza, con Rockhold che si è poi trovato costretto a dare forfait anche a UFC Fight Night Melbourne. In data 26 novembre infatti, il fighter trentaduenne avrebbe dovuto prender parte al rematch con Ronaldo "Jacaré" Souza, grappler brasiliano con il quale ebbe già modo di incrociare i guantini in Strikeforce.

Stay loose, stay relaxed, stay focused. Still waiting on contracts. Photo @ryanloco A post shared by Luke Rockhold (@lukerockhold) on May 30, 2017 at 7:44pm PDT

Come detto, l'incontro del tanto atteso rientro di Rockhold sembrerebbe già essere sul tavolo dei vertici UFC: una title eliminator contro Gegard Mousasi. Peccato però che ci sia un grosso bivio tra le pure ipotesi e la possibile ufficialità del match. L'olandese di origine armene è infatti attualmente un free agent. Cosa è un free agent? Un fighter che ha terminato gli incontri presenti nel suo contratto, dovendo conseguentemente ridiscuterne i termini con la promotion. Ciò consente anche l'eventuale passaggio ad un'altra organizzazione, anche se tale ipotesi appare ad oggi assai utopistica. Comunque sia, non vi sembrano esserci particolari problemi al riguardo, avendo - sentendo l'intervista di Rockhold a TMZ - UFC offerto proprio tale abbinamento all'ex campione.

Loro (UFC, ndr) vorrebbero vedermi contro Gegard Mousasi. A me la cosa piace, a dirla tutta. Lui è un uomo dai sani principi, per cui lo stimo. Sta aspettando la giusta offerta da parte della promotion, e personalmente credo che l'ipotesi di una sfida tra me e lui non possa che essere assai sensata. Mi sto allenando, sono pronto. Se dovesse accadere qualcosa a Whittaker o Romero sono pronto a subentrare. Bisping? Naturalmente voglio anche un terzo match contro il buon Michael!

If you want your future champion, show me the money. #NoMoneyNoHoney pic.twitter.com/TFLMMfcPq5 — Gegard Mousasi (@mousasi_mma) May 25, 2017

UFC: Rockhold sull'attenti

Le parole di Rockhold non hanno lasciato adito a dubbi: l'ex campione pesi medi si è detto pronto a subentrare in caso di infortunio ad uno tra Yoel Romero e Robert Whittaker, impegnati nell'assegnazione del titolo ad interim di categoria a UFC 213. Qualora tale ipotesi venisse a mancare, è altamente probabile assistere al già citato match contro Gegard Mousasi, questo qualora l'armeno non optasse per un colpo di testa oggi assai improbabile che lo porterebbe verso lidi diversi da quelli della promotion presieduta da Dana White.