Una main card pazzesca quella di UFC Fight Night Auckland: cinque finalizzazioni su sei, tanto spettacolo ed alcuni prospetti pronti a salire alla ribalta.

27 minuti fa di Massimiliano Rincione

Quando si dice: "Un'illuminazione inaspettata". UFC Fight Night Auckland era stato presentato come uno degli eventi più underground del pre-summer, vista l'incetta di nomi non propriamente conosciuti ai più. Ciò nonostante la main card trasmessa questa notte in diretta esclusiva su FOX Sports ci ha regalato una girandola d'emozioni pazzesca. Cinque finalizzazioni su 6, tanti colpi da urlo e alcune sortite che potrebbero averci regalato newcomers interessantissimi per le varie divisioni di peso. Si parte subito bene con un incontro al limite della categoria pesi piuma, con Alexander Volkanovski che batte Mizuto Hirota per decisione unanime. L'australiano di chiare origini balcaniche vince tutte e tre i round contro l'ex lottatore di sumo nipponico, probabilmente trovatosi contro un avversario non alla portata, vista la serata.

Tempo di salire sulle montagne russe già a partire dal secondo match di serata, con Ben Nguyen che compie l'upset della nottata battendo il ben più quotato Tim Elliott. La categoria pesi mosca continua dunque a regalare numerose sorprese - nonostante le polemiche - con "Ben 10" capace di sottomettere l'ex contendente al titolo UFC in soli 49 secondi. Gestione scellerata di Elliott, che concede la schiena al più giovane Nguyen: i movimenti di busto del buon Tim non sortiscono l'effetto sperato, con l'avversario che si trova dunque a chiudere un'ottima rear-naked choke. Performance pazzesca invece da parte di Ion Cutelaba, che impiega soltanto 22 secondi a sbrigare la pratica Henrique Da Silva. In una contesa valida per la categoria dei massimi-leggeri, il moldavo manda KO la controparte brasiliana con una ferocia inaudita, rimettendosi dunque sui giusti binari dopo la sconfitta arrivata contro Jared Cannonier. Aria di saluti per Da Silva, giunto alla terza sconfitta consecutiva all'interno della promotion. Difficile invece dire qualcosa che sia esplicativo per Dan Hooker vs Ross Pearson. In un match al limite dei pesi leggeri, il neozelandese riesce a sbarazzarsi del ben più esperto avversario, liquidandolo con una ginocchiata a 3:02 del secondo round e ponendo probabilmente fine all'esperienza di Pearson in UFC, viste le sue quattro sconfitte consecutive.

Finalizzazione da brividi anche nel co-main event, con Derek Brunson che manda KO Dan Kelly in un interessante confronto valido per la categoria pesi medi. Lo statunitense si sbarazza dell'ex judoka olimpico con una facilità disarmante, stendendolo con un gancio sinistro il cui eco ha risuonato a lungo tra le mura della Spark Arena di Auckland. Brunson che riesce dunque a riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Robert Whittaker ed Anderson Silva. Niente sorrisi invece per Kelly, per il quale arriva la seconda sconfitta in carriera. Il main event di serata ha visto invece protagonisti due dei picchiatori più duri della categoria pesi massimi UFC. Tra l'americano Derrick Lewis ed il samoano - nonché beniamino di casa assoluto - Mark Hunt è proprio quest'ultimo a vincere, mandando KO "The Beast" a 3:51 del quarto round. Inutile parlare di early stoppage: Lewis aveva già staccato la spina, nonostante i disperati tentativi di rientrare nel match. Proprio lo sconfitto ha annunciato un possibile ritiro dopo questo incontro, lasciando un po' di stucco sia gli spettatori che Brian Stann, al quale stava concedendo la solita intervista all'interno dell'ottagono.

Il prossimo appuntamento con UFC

Soltanto sette giorni ci separano dal prossimo appuntamento con UFC, che tornerà nella notte tra sabato e domenica con un evento live da Singapore. Card anche qui dal grande potenziale, con FOX Sports che trasmetterà l'evento in diretta esclusiva per l'Italia, con la telecronaca live del nostro Alex Dandi! Godetevi la settimana per prepararvi al meglio ad un altro weekend all'insegna delle grandi arti marziali miste!