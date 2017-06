La carriera di Kroos finisce qui, signori e signori. Una provocazione, quella di Jupp Heynckes, suo ex allenatore al Bayern Monaco e al Bayer Leverkusen. Fresco di Doblete, Liga Spagnola e Champions League in bacheca, Kroos ha incontrato il suo vecchio mister a un gala della Fondazione che porta il suo nome.

Una serata di beneficenza: tra le altre cose, Toni Kroos ha messo all'asta la sua "camiseta" viola della finale di Champions League contro la Juventus. Un altro titolo in bacheca, un'altra vittoria, ed ecco la provocazione del suo vecchio allenatore.

Toni Kroos ha conquistato il Real Madrid definitivamente quando Zidane ha capito che il suo ruolo era tutto meno che il regista della squadra. In quel vertice basso ha inserito Casemiro, liberando la fantasia e i ritmi di Kroos da mezzala. Una delle mosse decisive della stagione, culminata con la vittoria di Liga e Champions League.

Ha già vinto la Champions per ben tre volte, è stato fra i protagonisti del 'triplete' del Bayern, ha sollevato al cielo la Coppa del mondo in Brasile con la Germania. Per me dovrebbe appendere le scarpe al chiodo in questo momento, a 27 anni.