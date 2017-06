Non ha giocato, ha incantato. Non ha vinto, ha dominato. Non c'è stata storia nella finale del Roland Garros 2017, Rafael Nadal ha trionfato a Parigi per la decima volta (l'ultima nel 2014 in finale contro Djokovic) mostrando la versione migliore di se, quella ingiocabile a cui puoi solo inchinarti. E così ha dovuto fare Wawrinka - alla prima finale di uno Slam persa - che per un pomeriggio è stato incapace di tener fede al suo soprannome, Stan-Animal.

Nella prima finale dal 1969 giocata al Roland Garros tra due over 30, lo spagnolo s'è imposto in tre set (6-2 6-3 6-1) ed è tornato numero 2 del mondo dietro a Murray: l'ultima volta che era stato così vicino alla vetta del ranking ATP correva il mese di ottobre del 2014. Nadal chiude un torneo con numeri da marziano, senza perdere neanche un set e con appena 35 game ceduti, un dato che la dice lunga sullo stato di forma e la continuità impressionante avuta nelle ultime due settimane.

Dopo oggi diventa anche il primo ad andare in doppia cifra in un torneo dello Slam. Ci era riuscita soltanto Margaret Court Smith che ha trionfato 11 volte in Australia tra il 1960 e il 1973. Da aggiornare anche i numeri dell'infinito duello con Roger Federer: lo svizzero ne ha in bacheca 18, tre in più dell'iberico.

Roland Garros, Nadal re di Parigi

La differenza in campo s'è vista dai primi punti, con Wawrinka lontanissimo parente del giocatore ammirato contro Murray e Nadal a sfrecciare in campo collezionando vincenti irreali. Il primo set si è chiuso 6-2, lo spagnolo ha ottenuto due break sul 3-2 e ha iniziato ad avvicinare il titolo.

Nessuna reazione dello svizzero, che anche nel secondo set ha concesso subito il servizio ed è andato sotto 3-0. In un'ora e 27 minuti era già tempo del terzo set, il secondo se l'era aggiudicato il maiorchino 6-3.

Wawrinka non è entrato mai in partita, ma il merito è stato soprattutto di Rafael Nadal. Che nel terzo e ultimo set ha strappato tre volte il servizio all'avversario e ha chiuso sul 6-1 una match dominato dall'inizio alla fine. Nadal vince così per la 16esima volta contro Wawrinka, riuscito solo tre volte nell'impresa di superare lo spagnolo.