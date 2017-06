Dopo una stagione eccezionale con la Lazio, la migliore della sua carriera, Ciro Immobile viene celebrato perfino in Germania, dove lo hanno a lungo criticato.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Rinato. Esploso. Tornato. Ciro Immobile ha appena vissuto la miglior stagione della propria carriera. Ventisei gol tra campionato e coppa. Solo nel 2011-12 fece meglio, ma all’epoca giocava col Pescara in Serie B. Nelle ultime due stagioni aveva faticato tremendamente. Prima al Borussia Dortmund, poi al Siviglia. E ha dovuto mandar giù molte critiche.

Ora però le cose sono drasticamente cambiate. Perché perfino in Germania negli ultimi giorni sono stati pubblicati diversi articoli su Immobile, in cui racconta la stagione esaltante alla Lazio. Lì Ciro era arrivato da capocannoniere della Serie A per sostituire Robert Lewandowski ma si è scontrato con la delicata situazione del Borussia Dortmund.

Il club era in seria difficoltà, al punto che a dicembre chiuse il girone d’andata all’ultimo posto. Impossibile pensare potesse essere solo di Immobile la colpa ma i tifosi speravano che non avrebbe fatto rimpiangere Lewandowski, cosa che non gli è riuscita affatto. Col tempo poi le cose sono peggiorate anche fuori dal terreno di gioco.

Ciro a Dortmund non riuscì proprio ad inserirsi. Lamentò la fredda accoglienza ricevuta e puntò il dito contro la Bild, particolarmente critica nei suoi confronti, accusando il giornale di essere filo-bavarese. Durante la tournée estiva del Borussia Dortmund Immobile venne quindi più volte fotografato completamente solo, lasciato in disparte dai compagni. Perfino il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Zorc, lo criticò apertamente, rispondendo con violenza alle lamentele di Immobile:

Il suo comportamento mi fa vomitare.

La Bild si schierò dalla parte del club, descrivendo Immobile come un pigro e viziato italiano, senza cercare di capire le difficoltà di inserimento che il ragazzo aveva avuto, in una squadra che andava rifondata interamente indipendentemente da lui. La cessione al Siviglia fu inevitabile. Anche lì però non andò benissimo e a gennaio tornò a Torino. Poi ancora un trasferimento, questa volta alla Lazio. In biancoceleste è rinato. Ha segnato molti gol pesanti, entrando nel cuore dei tifosi con i due gol segnati alla Roma. La Curva Nord gli ha dedicato lo stesso coro che utilizzava per Klose, sostituendo “Miro” con “Ciro”, e anche questo è significativo. Un po’ come gli articoli che sono stati pubblicati negli ultimi giorni in Germania, nei quali si evidenzia la sua ottima stagione. Perché perfino lì forse hanno capito che Immobile aveva solo bisogno di tempo. E nessuno glielo ha dato. E proprio queste ammissioni di colpa sono l’ennesima certificazione: Ciro è rinato. Esploso. Tornato. E la Lazio se lo coccola.