Dopo la parziale lacerazione del legamento crociato rimediata nella finale di Coppa di Germania, il centrocampista del Borussia Dortmund pensa già al ritorno.

35 minuti fa di Marco Ercole

Mercoledì si è sottoposto all'intervento chirurgico, Marco Reus. L'ennesimo di una carriera tormentata e segnata costantemente da problemi fisici e rinunce importanti. Questa volta è toccato al legamento crociato del ginocchio destro fare crack, proprio durante la finale di Coppa di Germania vinta sull'Eintracht Francoforte. La sfortuna si è accanita contro un calciatore dal talento cristallino, uno dei più forti della nazionale tedesca.

Paradossalmente però fino a questo momento è riuscito a giocare appena due partite tra Europei e Mondiali, tutte e due nella rassegna continentale in Polonia e Ucraina del 2012, quando il cammino della Germania si è interrotto in semifinale di fronte all'Italia di Prandelli allenatore e Balotelli (autore di una doppietta contro i tedeschi) trascinatore.

Da quel momento, gli infortuni hanno impedito a Reus di partecipare sia al Mondiale successivo, quello in Brasile del 2014 che ha incoronato la sua Germania, più l'Europeo francese del 2016. Ogni volta lo stop è arrivato a poche settimane dall'inizio della manifestazione, prima dei Campionati del Mondo addirittura nell'ultima amichevole di preparazione. E adesso questo nuovo intervento chirurgico gli impedirà di prendere parte alla Confederations Cup 2017 in Russia.

Infortunio Reus, operazione riuscita

Una vera e propria maledizione ha avvolto il destino di Reus. L'operazione chirurgica di mercoledì ha avviato di fatto una nuova fase di riabilitazione del 28enne, che varierà tra i 6 e gli 8 mesi. Teoricamente in tempo per tornare a disposizione del Borussia Dortmund nella seconda parte di stagione e poi puntare dritto al Mondiale del 2018 in Russia.

È questo il suo desiderio, manifestato pubblicamente attraverso il suo profilo Facebook poche ore prima della partita della Germania contro San Marino (7-0), augurando ai suoi compagni buona fortuna in vista anche della Confederations Cup: