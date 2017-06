Segnano Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini: gli Azzurri salgono a quota 16 punti nel Gruppo G ma restano dietro alla Spagna, vittoriosa 2-1 contro la Macedonia.

2 ore fa di Andrea Centogambe

Serviva una vittoria con tanti gol, è arrivato un 5-0 che fa sorridere Ventura a metà. L'Italia supera così il Liechtenstein nel match valido per la sesta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Era necessaria una goleada per accorciare sulla Spagna - vittoriosa 2-1 in casa della Macedonia - nella differenza reti, se ne potevano fare anche di più viste le tantissime occasioni create. Ora gli iberici vantano un +18, gli Azzurri un +14.

Alla Dacia Arena apre le marcature Insigne con una prodezza, dopo che a inizio match Candreva s'era visto annullare una rete per un offside inesistente. Le altre reti arrivano tutte nella ripresa e portano le firme di Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini.

Gli Azzurri salgono a quota 16 nel Gruppo G, sempre a pari punti con la Spagna, e si proiettano già alla super sfida del Santiago Bernabeu del prossimo 2 settembre, quando l'avversario di turno sarà proprio la formazione di Lopetegui. L'Italia si giocherà in quel tempio del calcio la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Lorenzo Insigne

Italia, tutto come da copione

L'Italia parte forte, fortissima. Passano solamente tre minuti, De Rossi lancia per Candreva che al volo batte Jehle. Un gol capolavoro, peccato che l'arbitro Kevin Clancy lo annulli per un fuorigioco inesistente. Gli Azzurri premono, il copione della partita è scontato. Insigne vede Immobile e lo serve, l'attaccante della Lazio si divora il vantaggio. Passano i minuti, aumenta l'ansia e diminuisce la serenità. Immobile conferma di non essere in serata, il Liechtenstein sfiora un incredibile gol. Frick riceve in area e si gira, Barzagli allontana. Il pallone arriva a Polverino che sfiora il bersaglio grosso.

Ci pensa Lorenzo Insigne a far tirare un sospiro di sollievo a Ventura. Il folletto napoletano fa un'autentica magia, l'ennesima della sua stagione. Si alza il pallone in area e col destro la mette al volo all'incrocio dei pali: la Dacia Arena può solo applaudire. Nel finale di primo tempo l'Italia potrebbe raddoppiare, ma Immobile non riesce a vincere il duello con Jehle.

Ciro Immobile

La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo, con l'Italia ad assediare l'area del Liechtenstein. Filtrante delizioso di un ispiratissimo Insigne per Candreva, che invece di calciare prova il tocco in mezzo che viene murato. Al 53' canta il Gallo Belotti, che servito - ma guarda un po' - da Insigne segna il 2-0 col piattone destro. Il tris è nell'aria, ma Immobile sbatte anche contro la sfortuna e coglie un palo clamoroso.

Un pensieroso Giampiero Ventura

Ventura inizia a cambiare qualcosa, richiama Candreva e Immobile per Bernardeschi ed Eder. Proprio quest'ultimo è subito protagonista. L'interista si vede prima annullare un gol - stavolta giustamente - per fuorigioco, poi non sbaglia da due passi sul cross di Belotti. L'Italia va sul 3-0 e non si accontenta, anche l'altro subentrante si toglie lo sfizio di esultare. Il sinistro di Bernardeschi è tutt'altro che imparabile, ma Jehele si fa bucare per la quarta volta in partita. C'è gloria per un altro giocatore sganciato da Ventura a gara in corso, Gabbiadini: il suo tocco sotto porta vale il 5-0 finale. Una goleada azzurra che però non basta per annullare il divario con la Spagna nella differenza reti.