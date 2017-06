Seconda vittoria consecutiva per il pilota italiano della Ducati, che si mette dietro le due Honda di Marquez e Pedrosa. Male Rossi e Vinales, ottavo e decimo.

3 ore fa di Daniele Rocca

Sei delizioso. Anzi. Sei Dovizioso. Dopo il Mugello, è ancora la Ducati di Andrea a tagliare il traguardo per primo. Non ci sono le Yamaha, le Honda si devono arrendere allo strapotere del forlivese. Marquez e Pedrosa completano il podio. Buona anche la gara di Lorenzo, quarto. Peccato per Danilo Petrucci, caduto a due giri dalla fine.

Malissimo sia Rossi che Vinales, che chiudono rispettivamente ottavo e decimo. Dietro anche le due M1 non ufficiali di Zarco e Folger. Ora anche la classifica piloti della MotoGP si fa interessante: ora sono solo 7 i punti che separano Dovizioso da Maverick, leader del mondiale. Si avvicinano anche i due piloti della Honda, Valentino quinto a -28.

MotoGP, la cronaca della gara

Super partenza di Pedrosa dalla pole, con Lorenzo che alza il naso della sua Ducati all'insù e lo insegue. Mentre dietro c'è un contatto tra Petrucci e Marquez, la direzione gara investiga ma non dovrebbe sanzionare l'italiano. Partenza così e così per Rossi, mentre Vinales crolla in 16esima posizione.

Dopo poche curve si butta dentro Lorenzo: arrembante il maiorchino, che si prende la testa della corsa senza chiedere permesso. Dani viene superato anche dal compagno di squadra, Marc Marquez. Rossi e Vinales continuano a faticare.

Attenzione a Dovizioso, che supera Espargarò e si piazza alle spalle dei primi tre. Le due Honda ufficiali nella morsa delle due Ducati ufficiali. La prima Yamaha è quella di Folger in sesta posizione.

Rompe gli indugi Marquez: staccata furibonda alla curva 10, la RC213V sbandiera ma riesce a metterla dentro. E Lorenzo perde subito altre due posizioni, da Pedrosa e Dovizioso. Cerca di recuperare qualche posizione Rossi, che arriva fino all'ottava.

Le due Honda al comando si scambiano i ruoli: davanti Pedrosa, poi Marquez. Ma il più veloce in pista è Dovizioso, che attacca Marc e si mette all'inseguimento di Dani.

Dovi sente l'odore dell'impresa, lo stesso che aveva sentito sette giorni fa al Mugello. Ne ha troppo di più e passa in testa e prova lo strappo. Nessuno riesce a stargli dietro. Nessuno. Marquez è l'unico che ci prova, ma oggi non ce n'è.

Dopo essersi riposato nella parte centrale della gara, Lorenzo ritorna a battere tempi importanti. Si riprende la quarta posizione. Disastro Yamaha, con le M1 ufficiali relegate tra l'ottava e la decima posizione. Prima doppietta in carriera per Dovizioso. Un risultato che alla Ducati mancava da 7 anni, nel 2010 c'era riuscito Stoner.

Classifica mondiale

1 - Maverick Vinales - 111

2 - Andrea Dovizioso - 104 (-4)

3 - Marc Marquez - 88 (-23)

4 - Dani Pedrosa - 84 (-27)

5 - Valentino Rossi - 83 (-28)

6 - Johann Zarco - 75 (-36)

7 - Jorge Lorenzo - 59 (-52)