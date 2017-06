I tempi regolamentari terminano 0-0, ai rigori si esalta Plizzari che ne para due. Di Panico la trasformazione decisiva: i ragazzi di Evani conquistano uno storico bronzo.

3 ore fa di Andrea Centogambe

Un'altra impresa per entrare ancora di più nella storia. L'Italia chiude al meglio il Mondiale Under 20 vincendo 4-1 ai calci di rigore nella finale per il 3° posto contro il blasonato Uruguay. Non è una magra consolazione, è un risultato da applausi perché mai gli azzurri si erano spinti tanto avanti in questa competizione. Certo, rimane il rammarico per la semifinale persa contro l'Inghilterra in cui i ragazzi di Evani erano anche andati avanti con il gol di Orsolini, ma il bilancio dell'avventura in Corea del Sud è assolutamente positivo.

Al Suwon World Cup Stadium l'Italia va vicinissima al gol con Panico nel primo tempo. L'attaccante del Genoa viene servito da un cross delizioso di Sernicola e calcia in porta, Mele risponde presente. Nella ripresa è l'Uruguay a rendersi più pericoloso, al 47' Valverde sciupa da ottima posizione con il piatto. Passano pochi minuti ed Evani ringrazia Plizzari, bravissimo a salvare su Ardaiz. Al 60' Panico esulta ma il suo urlo si interrompe subito, il suo stupendo gol sotto l'incrocio viene annullato giustamente per fuorigioco. Nel finale ancora Plizzari salva l'Italia sul tiro di Boselli.

Niente supplementari, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari si va direttamente ai rigori con il nuovo schema ABBA. Inizia l'Uruguay che non sbaglia, poi tocca a Vido e Marchizza che sono glaciali. Qui entra in gioco Plizzari, classe 2000 del Milan, che ne para due di fila: al capitano Amaral e a Boselli. Mandragora e Panico chiudono i conti e si mettono il bronzo al collo: l'Italia chiude sul gradino più basso del podio.

