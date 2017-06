A Suwon una rete di Calvert-Lewin nel primo tempo regala alla nazionale inglese il titolo mondiale. Rimpianto Venezuela: Peñaranda sbaglia un rigore nel finale di partita.

4 ore fa di Andrea Pettinello

Inghilterra campione del mondo. Parole che di questi tempi si credeva di non pronunciare mai, soprattutto dopo il disastro - l'ennesimo - degli ultimi Europei. E infatti non parliamo della Nazionale maggiore, ma dei ragazzi terribili di Paul Simpson: il loro sogno è diventato realtà.

A Suwon, nella finale del Mondiale Under 20 contro il Venezuela, Solanke e compagni riescono a vincere con un risicato 1-0 grazie a Calvert-Lewin che al 35', dopo aver vinto un contrasto aereo con un difensore avversario, calcia verso la porta ed è bravissimo a presentarsi per primo sulla corta respinta del portiere e a insaccare la palla del meritato vantaggio.

Per l'Inghilterra U20 è il primo trionfo in un Mondiale della sua storia, mentre se consideriamo il passato della nazionale maggiore quella di oggi non solo ha rappresentato la prima finale mondiale giocata dal 1966 a oggi, ma è stata anche la prima vittoria da quando, in quel pomeriggio di 51 anni fa, Bobby Moore e compagni alzavano a Wembley la Coppa Rimet, ovvero il primo (e fino a oggi unico) trofeo mondiale conquistato dall'Inghilterra

Venezuela sprecone, l'Inghilterra ne approfitta e vince il Mondiale

Avvio di partita di marca inglese, con Solanke che già al 9' fa capire alla difesa venezuelana che sarà una serata piuttosto impegnativa. Al 23' il Venezuela prova il colpo da biliardo, Lucena da centrocampo sorprende Woodman e colpisce un palo clamoroso. Allarme rientrato per gli inglesi, che riprendono in mano le redini del gioco e al 35' vanno in vantaggio grazie a Calvert-Lewin.

Nella ripresa l'Inghilterra soffre tantissimo le ripartenze avversarie e almeno in un paio di occasioni rischia grossissimo. Al 51' e al 55' è Herrera a far preoccupare la nazionale inglese, prima con un tiro ravvicinato ben salvato da Woodman, poi con un colpo di testa bloccato sulla linea dall'estremo difensore inglese. Al 75' la più ghiotta delle occasioni per la nazionale sudamericana che si vede assegnare un rigore. Sul dischetto di presenta Peñaranda che però calcia male e si vede respingere il tiro da uno strepitoso Woodman.

L'Inghilterra gestisce con tranquillità il vantaggio e può finalmente festeggiare la vittoria del titolo. Un'attesa lunga oltre 5 decadi ma festeggiata in tutto il paese con grande soddisfazione. Alcuni dei giocatori visti in azione durante questo Mondiale, da Solanke a Lookman, passando per Ojo, Onomah, Woodman e lo stesso Calvert-Lewin, faranno molto parlare di se nei prossimi anni.