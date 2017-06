Lewis sempre primo fa gara da solo. Poi il compagno di squadra e Ricciardo, ma gli applausi sono anche per il ferrarista: da ultimo a quarto, una rimonta incredibile.

18 minuti fa di Francesco Bizzarri

Un weekend di Formula 1 in Canada semplicemente perfetto. Lewis Hamilton trionfa in scioltezza: una gara in solitaria, nemmeno Bottas, secondo, tiene il suo passo. Dopo il record di pole (raggiunto Senna), anche in gara a Montreal c'è la sua firma.

Terzo Ricciardo, quarto un fenomenale Sebastian Vettel. Toccato da Verstappen, cambia il muso della sua Ferrari al settimo giro e riparte ultimo. Una rimonta pazzesca del tedesco che alla fine arriva ad un passo dal podio. Anonima la gara di Raikkonen, solo settimo.

In classifica generale Vettel vede ridurre il vantaggio su Hamilton da 25 a 12 punti: Seb è a quota 141, l'inglese a 129.

Formula 1 Canada, Hamilton in trionfo sul traguardo

Formula 1, inizio di fuoco

Semaforo verde, inizia lo show di Max Verstappen. Hamilton scappa via, Vettel no: l’olandese della Red Bull si infila ed è secondo, passa la Ferrari portandole via un pezzo di ala. Sainz da dietro fa strike colpendo Massa: safety car in pista al secondo giro. Per Seb la strada del pit stop è obbligatoria: cambio del muso e gomma rossa per arrivare fino in fondo. Raikkonen, addormentato, è sesto. Bottas terzo, dietro un pazzesco Verstappen. Incidenti, sorpassi, rimonte e sono passati solo dieci giri.

Formula 1 Canada, in testa Hamilton: dietro uno scatenato Verstappen

Al 12esimo giro la Red Bull di Verstappen chiude le ali: forfait e rabbia del giovane pilota. Così davanti ci sono Hamilton, poi Bottas, terzo Ricciardo. Vettel dietro è una furia. Giro 22, è già nono. La variante, all'improvviso, diventa la Force India. Perez e Ocon, due piloti che pressano le Ferrari. A metà gara il messicano è quarto, dietro Kimi, poi il francese e Seb con problemi al fondo della macchina. Ci si gioca il terzo posto con Ricciardo non lontanissimo.

Vettel a caccia dell'impresa

Raikkonen rientra e "lascia" la posizione a Vettel. Caccia ad Ocon, Perez e Ricciardo. Gara capolavoro del tedesco, che da ultimo si ritrova sesto e in lotta per il podio. Va solo fatta una preghiera: che la gomma rossa regga fino alla fine. Hamilton davanti fa gara a sé, ma ha un'ossessione: chiede via radio, in maniera continua, la posizione di Vettel. Che si ferma, troppo rischioso andare fino in fondo. Rientra settimo il tedesco: modalità qualifica per riandare a prendere quel trenino che vale il podio.

A otto giri dalla fine Raikkonen ha problemi. Passa Vettel, ci si mette lui alla caccia del terzo posto. Che sorpasso su Ocon, semplicemente pazzesco. Ma la sua Ferrari ha problemi, sbandiera in pista, quel problema al fondo si fa sentire. Tre giri alla fine, non succede più nulla. Hamilton fenomenale, ma Vettel sfortunato è sempre lì.