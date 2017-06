Dalla Germania arrivano accuse pesantissime sulla carriera dell'ex terzino brasiliano, che replica immediatamente annunciando di adire le vie legali.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

Uno tsunami dalla Germania sta travolgendo (o quanto meno ci sta provando) l'ex calciatore di Real Madrid e Inter Roberto Carlos. L'ambasciatore delle Merengues in Asia e Oceania, infatti, è stato accusato dalla tv tedesca ARD di aver fatto uso regolarmente di doping nella sua carriera. L'inchiesta è più a largo raggio, nel senso che il team di giornalisti, fingendosi un'agenzia di rappresentanti di calciatori, avrebbe scoperto una rete di traffico di sostanze dopanti nello sport brasiliano.

A capo di questa, secondo l'ARD, ci sarebbe il medico Julio Cesar Alves, che pensando di parlare con dei procuratori anziché dei giornalisti, si è confidato dicendo che nel 2002 all'interno del suo studio si è presentato anche Roberto Carlos, appunto.

Secondo quanto rivelato dal dottore ai giornalisti sotto copertura, la sua collaborazione con l'ex calciatore della Seleçao sarebbe andata avanti da quando Roberto Carlos era appena 15enne, con aiuti importanti attraverso il doping nel suo sviluppo come calciatore e nel rafforzamento dei muscoli. Un'accusa pesantissima, che oltre alla carriera del leggendario terzino sinistro del Brasile, rischia di travolgere l'intero sistema medico del paese in tema di controlli.

Un'immagine del servizio della televisione tedesca ARD sul doping e Roberto Carlos

Roberto Carlos sulle accuse di doping

Inevitabile che lo stesso Roberto Carlos non sia rimasto a guardare e abbia immediatamente rispedito al mittente le accuse di doping arrivate dalla televisione tedesca ARD nell'ambito del suo servizio d'inchiesta, rispondendo attraverso una dichiarazione diffusa da Globoesporte:

Rinnego categoricamente le accuse irresponsabili fatte da ARD e ribadisco di non aver mai usato qualche trucco per avere dei vantaggi rispetto ai miei colleghi. Il rapporto in questione cita il nome di un medico che non conosco e con il quale non ho mai avuto niente a che fare in vita mia. I miei avvocati stanno lavorando per confutare le accuse in tribunale e provare il tutto davanti a un giudice.

Effettivamente, come spiega successivamente lo stesso ex calciatore, nel corso dei suoi 20 anni di carriera ha giocato in vari club e diverse parti del mondo, per cui sarebbe stato praticamente impossibile nascondere ai vari sistemi di controllo anti-doping l'utilizzo di sostanze illegali. Tutto materiale di cui parleranno certamente in tribunale.