Le richieste di stipendio del nazionale spagnolo sarebbero state così alte da costringere il Milan a virare su André Silva, attaccante del Porto.

9 ore fa di Daniele Minuti

La suggestione di calciomercato di vedere Diego Costa con la maglia del Milan nella prossima stagione è sfumata in poco tempo. Negli ultimi giorni si erano diffuse voci di un interessamento del club rossonero per l'attaccante spagnolo ma la trattativa si è bloccata subito.

Solo pochi giorni fa, Diego Costa aveva annunciato come il suo allenatore al Chelsea, Antonio Conte, gli avesse comunicato con un sms come lui non facesse parte del suo progetto tecnico per la prossima stagione, ufficializzando di fatto il suo addio ai Blues.

Il Milan, prima di chiudere per André Silva, sembrava deciso a provare un approccio con il nazionale spagnolo, ma secondo i media inglesi le richieste di Diego Costa avrebbero spaventato il club rossonero.

Diego Costa deve ancora trovare la sua nuova squadra

Nell'edizione odierna del Sunday Express si legge come il Milan, viste le difficoltà di arrivare a Morata o Aubameyang, abbia avuto dei contatti con l'agente Jorge Mendes per provare a cercare un accordo per l'acquisto di Diego Costa. Ma a quanto pare l'attaccante avrebbe richiesto ai rossoneri un ingaggio altissimo, addirittura attorno ai 10 milioni di euro annui. Davanti a questa cifr, la società ha subito fermato ogni discorso con Mendes, preferendo spostare la propria attenzione su obiettivi di calciomercato meno costosi: gli occhi del Milan si sono posati su André Silva che oggi sosterrà le visite mediche.

Il futuro di Diego Costa invece rimane ancora un'incognita: due settimane fa aveva dichiarato che l'unico club europeo per cui avrebbe giocato, oltre al Chelsea, sarebbe stato l'Atletico Madrid. Ma la sanzione che bloccherà il calciomercato dei Colchoneros per i prossimi 6 mesi potrebbe far saltare tutto, dato che lo spagnolo ha già chiarito che, per quanto desideri tornare in Spagna, non giocare per 6 mesi per lui sarebbe troppo. Rimane aperta l'opzione Cina ma è difficile che Costa rischi di andare a giocare in un campionato così poco competitivo nella stagione che precede il Mondiale in Russia.