Con Morata che è sempre più vicino al Manchester United, l'attaccante della Fiorentina è l'alternativa più concreta per l'attacco rossonero: per lui pronti 30 milioni.

2 ore fa di Daniele Minuti

Nikola Kalinic sembra essere il prescelto per diventare il prossimo centravanti del Milan. Il 29enne croato potrebbe essere l'alternativa low-cost agli iniziali obiettivi individuati della società rossonera per il ruolo di attaccante titolare e con il suo agente ci sarebbe già un accordo di massima.

Praticamente sfumato Alvaro Morata, sempre più vicino a diventare il primo colpo di calciomercato del Manchester United, il duo composto da Fassone e Mirabelli avrebbe infatti deciso di puntare definitivamente sul giocatore della Fiorentina che arriva da una stagione in cui ha segnato 20 gol fra campionato ed Europa League.

Kalinic è molto apprezzato da Montella per la sua grande capacità di lavorare per la squadra oltre che finalizzare, caratteristica che lo differenzia dai due centravanti presenti nella rosa attuale del Milan, Bacca e Lapadula, che potrebbero essere ceduti entrambi.

I nomi dei centravanti accostati al Milan nelle ultime settimane erano tutti accomunati da una caratteristica: un cartellino dal costo altissimo. Morata, Belotti, Aubameyang sono tutti giocatori per i quali ci sarebbe stato bisogno di almeno 60 milioni di euro. Date le difficoltà si è quindi deciso di virare su un profilo come quello di Kalinic. Secondo Repubblica, il croato avrebbe già comunicato alla Fiorentina la sua volontà di lasciare i viola in questa sessione di calciomercato. Questa scelta sarebbe arrivata dopo un incontro fra il suo agente, Tomislav Erceg, e la dirigenza del Milan che ha espresso il suo interesse per l'attaccante. L'accordo con il procuratore pare essere già stato trovato, con Kalinic che in caso di trasferimento a Milano percepirebbe un ingaggio di circa 2,8 milioni di euro a stagione.

Il 29enne ha una clausola rescissoria nel suo contratto con la Fiorentina fissata a 50 milioni ma la dirigenza milanista è convinta di poter intavolare una trattativa per abbassare la cifra a circa 30 milioni. Il profilo di Kalinic convincerebbe la società rossonera anche perché il suo arrivo per un prezzo simile non escluderebbe un ulteriore acquisto nel reparto d'attacco: Bacca è da tempo sul mercato e secondo la Gazzetta dello Sport, Lapadula potrebbe andare all'Atalanta nell'affare per Andrea Conti. Per questo si accetterebbe di buon grado anche una soluzione meno onerosa come centravanti, dato che il Milan potrebbe dover operare ancora sul calciomercato per trovarne un altro, magari puntando su un profilo giovane come André Silva del Porto.