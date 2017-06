Il portiere avrebbe deciso di accettare l'offerta di prolungamento dei rossoneri: si attende l'annuncio prima dell'Europeo Under 21.

Dopo settimane di voci contrastanti che si sono rincorse riguardo la sua permanenza, la telenovela di calciomercato sul prolungamento contrattuale di Gianluigi Donnarumma con il Milan sembra finalmente arrivata alla sua puntata finale, con l'epilogo sperato da tutti i tifosi rossoneri.

Di oggi è infatti la notizia che il portiere della Nazionale avrebbe finalmente detto sì all'offerta proposta dalla dirigenza del Milan per il rinnovo del suo contratto, che dovrebbe legarlo alla società di cui è tifoso fin da bambino per altre quattro stagioni.

La decisione di Donnarumma è arrivata nonostante i tentennamenti del suo procuratore Mino Raiola, non ancora totalmente convinto del progetto rossonero e che ha aspettato fino all'ultimo un'offerta importante da una delle molte big europee interessate al suo assistito.

Il rinnovo di Donnarumma è stato sempre descritto come una priorità di calciomercato dalla dirigenza del Milan. L'amministratore delegato Marco Fassone però aveva recentemente espresso la necessità di una risposta in tempi brevi del suo portiere, dato che l'offerta per il prolungamento gli era stata già presentata da tempo: contratto quadriennale con un ingaggio di 4 milioni di euro più bonus a stagione. Dopo settimane di indecisione, il classe '99 si sarebbe definitivamente convinto a rimanere a Milano.

Secondo il Corriere dello Sport, Donnarumma avrebbe già informato il suo agente che la sua volontà è quella di restare al Milan per provare a vincere con i rossoneri. Raiola, nonostante le sue perplessità, sarà costretto ad assecondare il suo assistito, pur volendo provare ad inserire nel contratto delle clausole che permetterebbero al portiere di liberarsi nel caso in cui il progetto tecnico del Milan non si rivelasse vincente. Al momento Donnarumma si trova nel ritiro della Nazionale per preparare la partita contro il Liechtenstein ma è possibile che dall'estremo difensore arrivi una conferma del suo sì al Milan proprio dopo l'incontro di stasera.

La trattativa dovrebbe poi chiudersi ufficialmente all'inizio della prossima settimana, con l'annuncio ufficiale che arriverà sicuramente prima dell'inizio dell'Europeo Under 21, a cui Donnarumma parteciperà. La permanenza del diciottenne rossonero sarà un altro importante colpo di calciomercato chiuso da Fassone e Mirabelli che hanno sempre ribadito la loro intenzione di costruire una grande squadra attorno al loro gioiello diciottenne.