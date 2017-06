I rossoneri chiudono l'operazione per il gioiello portoghese dopo un incontro a Milanello in cui erano presenti l'agente Jorge Mendes e il giocatore stesso.

1 ore fa di Daniele Minuti

Il colpo in attacco del Milan è finalmente arrivato: è André Silva del Porto il nuovo centravanti di Montella. La trattativa è stata chiusa in pochissimo tempo dopo un incontro fra la dirigenza rossonera, il giocatore e l'agente portoghese Jorge Mendes.

La ricerca sul calciomercato di un numero 9 era diventata particolarmente difficoltosa negli ultimi giorni per il Milan: il costo di Belotti troppo elevato, Morata sempre più vicino al Manchester United e Aubameyang vicino al Paris Saint-Germain (ma nelle ultime ore c'è stata una frenata).

Per questo i rossoneri hanno deciso di accelerare per André Silva che da tempo era sul taccuino di Fassone e Mirabelli. E già lunedì mattina l'attaccante svolgerà le visite mediche a Milano.

Calciomercato Milan, è fatta per André Silva

André Silva è un nuovo giocatore del Milan

In serata André Silva è stato avvistato a Milanello: secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, si è svolto un summit in cui il portoghese, con il suo procuratore Jorge Mendes, ha incontrato Fassone e Mirabelli ed è stato raggiunto un accordo di massima. Mendes avrebbe inoltre fatto da tramite tra i rossoneri e il Porto per discutere il prezzo del cartellino del classe '95, che era da tempo un obiettivo di calciomercato del Milan.

André Silva ha una clausola rescissoria di 60 milioni, strumento contrattuale molto usato dalle squadre in Portogallo, ma il Milan è riuscito a convincere la dirigenza a trattare la cifra. La richiesta è di 40 milioni ma è probabile che le due società si vengano incontro, accordandosi per circa 30 milioni più bonus. Intanto già per domani mattina alle 7:45 sono fissate alla clinica milanese "La Madonnina" le visite mediche per il giocatore, in attesa dell'annuncio ufficiale. Quel che è certo è che con una trattativa lampo di calciomercato il Milan si è riuscito ad assicurare un nuovo centravanti.