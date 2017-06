I Red Devils hanno ufficializzato l'acquisto del difensore svedese per circa 35 milioni di sterline. In attacco l'obiettivo numero uno è Alvaro Morata.

6 ore fa di Andrea Pettinello

Prende forma il calciomercato del Manchester United. Dopo i tanti nomi accostati al club nelle ultime settimane, è arrivato il primo acquisto ufficiale: dal Benfica arriva il difensore centrale svedese Victor Lindelof per circa 35 milioni di sterline, quasi 40 milioni di euro.

L'undici titolare di Mourinho inizia a emergere. Lo Special One ha ottenuto il centrale tanto richiesto ed è pronto a schierarlo titolare al fianco di Eric Bailly. L'arrivo di Lindelof suona quasi come una sentenza invece per Smalling e Blind, incapaci di convincere fino in fondo l'allenatore portoghese.

Il Manchester United stava corteggiando Lindelof già dall'ultima sessione di calciomercato invernale, ma il Benfica aveva interrotto sul nascere ogni trattativa visto che la squadra era ancora in piena corsa sia per la vittoria del campionato che per una qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU — Manchester United (@ManUtd) June 10, 2017

Calciomercato, Lindelof e le raccomandazioni di Ibrahimovic

Tra i maggiori fautori del passaggio di Victor Lindelof dal Benfica al Manchester United c'è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, già a metà della scorsa stagione, aveva parlato con Mourinho del talento e delle qualità del 22enne difensore. Da quel momento Lindelof è diventato uno dei maggiori obiettivi del club inglese, fino all'ufficialità delle ultime ore. Il giocatore volerà a Manchester mercoledì per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Il Manchester United nel frattempo concentrerà i propri sforzi su Alvaro Morata, che pare abbia espresso al Real Madrid la volontà di lasciare la Spagna e accasarsi a Manchester.

L'offerta dei Red Devils è di 60 milioni di sterline, prezzo che al momento sembra soddisfare le richieste degli spagnoli. Sebbene non ci sia stata ancora nessuna conferma, l'attaccante è davvero a un passo dall'aggregarsi al gruppo guidato da José Mourinho e dal diventare uno dei nuovi protagonisti della Premier League 2017/2018. Il calciomercato del Manchester United è entrato ufficialmente nel vivo.