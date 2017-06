Con Donnarumma in nazionale e Szczesny alla Juventus, Buffon ha alle spalle due ottime riserve che potranno ereditarne ruolo e responsabilità quando si ritirerà.

Serenità. Di questo ha bisogno un portiere. Deve avere la mente libera, non può avere ansie. Perché altrimenti le porterebbe in campo. In quel ruolo non si può sbagliare e per questo la serenità è particolarmente importante. Lo sa Gianluigi Buffon, che nonostante il probabile colpo della Juventus, che sul calciomercato prenderà Wojciech Szczesny, resta del tutto tranquillo.

Non si fa distrarre Buffon, nonostante le voci di calciomercato. Neto lascia la Juventus che di conseguenza deve prendere un nuovo numero 12. E i bianconeri puntano ad alcuni grandi nomi. Si è pensato a Gianluigi Donnarumma, si è optato per Szczesny, che sembra ormai a un passo. Nonostante questo Gigi resta rilassato.

Buffon sta seriamente pensando di ritirarsi al termine della stagione 2017-18. Dopo i mondiali, probabilmente, sarà addio. Con la speranza di chiudere vincendo la Champions League, con la consapevolezza di non poter rinviare ancora molto la fine di tutto. Normale quindi che la Juventus si guardi intorno e sondi il calciomercato.

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita dell’Italia contro il Liechtenstein, Buffon ha parlato del proprio futuro, dicendosi tranquillo benché sia in nazionale che alla Juventus, improvvisamente, si trova delle riserve di grande profilo. Sa che il suo posto non è a rischio, e sa che è normale che si programmi il futuro anche senza di lui. Anticipando i tempi anche sul calciomercato.

Penso che con Donnarumma in Nazionale e con Szczesny alla Juventus mi stiano preparando la pensione, ma è giusto così. Non sono eterno e non ho mai pensato di esserlo. Personalmente ho sempre pensato al gruppo, una società deve tutelarsi e pensare al meglio. La Nazionale e la Juve sono più importanti di me.

Parole da leader. Parole di chi avalla i propri eredi. A Buffon piacciono sia Donnarumma che Szczesny. È contento di vedere proprio loro dietro di sé, perché è convinti siano adatti ad ereditarne ruolo e responsabilità. Perché Gigi, finché vorrà, sarà sempre il numero uno. Indipendentemente da ciò che accadrà sul mercato. Anche questa è serenità. Fondamentale per un portiere. Anche se esperto, anche se a fine carriera.

