Dove andrà a giocare Zlatan appena tornato dal suo infortunio? La domanda accende il calciomercato, tra destinazioni possibili, romantiche, improbabili e altamente suggestive.

3 ore fa di Luca Capriotti

Quando il Manchester United ha deciso di non rinnovare il contratto annuale di Zlatan Ibrahimovic, la domanda di calciomercato è scoppiata: e ora dove andrà?

Il gigante svedese sta recuperando da un bruttissimo infortunio al ginocchio, a 36 anni (il prossimo 3 ottobre) ha già annunciato che continuerà a giocare.

Dopo una stagione al top al Manchester United, 28 gol stagionali, i Red Devils hanno deciso per la lesa maestà e lo stanno sostituendo con Alvaro Morata. Ma quali sono le destinazioni possibili per Ibrahimovic?

Sette destinazioni possibili per Ibrahimovic e dove trovarlo

1) Ritorno al Paris Saint-Germain

Ibrahimovic potrebbe tornare al Paris Saint Germain, ma lo vuole?

Centocinquantasei gol in 180 partite: possibile che agli sceicchi non scenda una lacrimuccia e decidano di riaccogliere il figliol prodigo? In effetti, pensandoci, potrebbe essere un'opzione valida per la seconda parte della stagione, e un contratto di 6 mesi non rappresenterebbe un onere pazzesco per le casse abbondanti della squadra parigina. Ma Zlatan lo vuole?

Possibilità effettive: Zlatan non torna indietro nemmeno per prendere la rincorsa (2/10)

2) Il sogno americano: MLS

Ibrahimovic potrebbe raggiungere Drogba in MLS?

Una specie di Eldorado per i giocatori a fine carriera (non facciamoci sentire da Zlatan). Tra l'altro sarebbe incredibilmente favorito, il caro svedese, dal calendario: il campionato inizia a marzo, avrebbe anche tempo di rimettersi in forma dopo il terribile infortunio al crociato. Potrebbe recuperare con calma e nello stesso tempo approdare nel nuovo mondo con tutti gli annessi e connessi in termini di sponsor e marketing. Altro che calciomercato, questo è business!

Possibilità effettive: Trump, hai spazio nella Casa Bianca? (8/10)

3) Oltre la Grande Muraglia: la Cina

Ora immaginate che quella scritta significhi Ibrahimovic

Ah, la Chinese Super League. Un livello di gioco che è cresciuto tantissimo, eppure ha ancora tanto da imparare. Può Zlatan Ibrahimovic, per favore, superare con un balzo la grande Muraglia e innestare il suo calcio in Cina? I club farebbero la fila per offrirgli montagne di milioni: certo se davvero sta arrivando un'offerta mostruosa per Cristiano Ronaldo, può Ibrahimovic prendere di meno? Oltretutto, può scendere così tanto di livello?

Possibilità effettive: più o meno le stesse che vada a giocare nel Chievo (5/10) (Si sta bene a Verona, dai...)

4) Dove tutto è cominciato: Malmo

Stanno aspettando Papa Francesco. Aspetteranno anche Ibra?

Per tutti i romantici: una sirena che chiama suadente, il primo stadio in cui Zlatan Ibrahimovic ha giocato, la prima città, i sobborghi in cui è cresciuto. Può uno stadio come quello del Malmo contenere tutto l'amore della Svezia per uno dei suoi figli più spettacolari di tutti i tempi? Resta difficile crederlo. Ci andrebbe per amore, solo per amore. Ma l'amore non è tutto.

Possibilità effettive: ci vediamo a fine carriera. E non è ancora il momento (4/10)

5) Altro ritorno romantico: Milan

Non gli sta male il rossonero, no?

Tanti bei ricordi per lui al Milan, un progetto con Montella che sembra intrigante. Con l'aggiunta di soldi cinesi, in Serie A: la destinazione rossonera sembra buona, sarebbe anche gradita magari, ma resta comunque l'incognita legata al suo fisico e alla data lontana, lontanissima del suo rientro in campo. Lo saprà aspettare Montella?

Possibilità effettive: Silvio, dove sei? Sto tornando. (6/10).

6) Mille colori di Zlatan: Napoli

Ho visto Ibrahimovic, ho visto Ibrahimovic

Napoli è una piazza calda, caldissima, particolare, capace di un attaccamento viscerale, forte, di un'esaltazione quasi religiosa per chi sa meritarla. In passato potrebbero esserci stati degli approcci, il Napoli ha Milik davanti ma ha bisogno di qualcosa in più per insidiare davvero la Juventus in alto e tenere lontane le milanesi. Una possibilità concreta.

Possibilità effettive: Zlatan nel presepe, bene, benissimo (7/10)

7) Ci abbiamo ripensato: Manchester United

Ti andrebbe di tornare?

Il Manchester United ha fatto le sue valutazioni ritenendo di dover puntare su altri elementi. Ma a gennaio, se Mourinho dovesse aver bisogno di gol e carisma, potrebbe ripensarci e alzare nuovamente la cornetta del telefono alla voce: Ibra. A quel punto bisognerebbe capire, dopo la lunga riabilitazione, quali pensieri si agiteranno nella testa del gigante svedese. Potrebbe decidere di tornare a Manchester, ma ad oggi sembra piuttosto complicato.

Possibilità effettive: Zlatan, sono Mou, mi senti? La linea sembra disturbata (6/10)