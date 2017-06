Pagato appena 8 milioni, Gnabry ha realizzato 11 gol nell'ultima edizione della Bundesliga. Il suo arrivo può liberare Douglas Costa, destinato alla Juventus.

1 condivisione 0 stelle

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Trampolino di lancio sfruttato al meglio. Serge Gnabry lascia il Werder Brema dopo un solo anno e va al Bayern Monaco. È il terzo colpo dei campioni di Germania dopo Rudy e Süle, entrambi provenienti dall’Hoffenheim. Per lui i bavaresi hanno speso solo 8 milioni di euro, approfittando di una clausola di rescissione presente nel suo contratto.

Esterno sinistro classe 1995, è in grado di giocare anche sulla destra. Di fatto sarà l’alternativa di Robben e Ribery. La notizia del suo trasferimento potrebbe essere positiva anche per la Juventus: il Bayern Monaco potrebbe infatti liberare Douglas Costa, esterno brasiliano che tanto piace ai bianconeri.

Corteggiato a lungo dall’Hoffenheim, Gnabry ha deciso di trasferirsi al Bayern Monaco, consapevole del fatto che Robben e Ribery, durante l’anno, dovranno tirare il fiato. Avrà quindi spazio a sufficienza per mettersi in mostra e non perdere nemmeno il treno per i mondiali. Dallo scorso autunno fa infatti parte della rosa di Low.

Vota anche tu! Gnabry è il colpo giusto per il Bayern Monaco? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Gnabry è il colpo giusto per il Bayern Monaco? Condividi



Bayern Monaco, ritratto di Gnabry

Nato a Stoccarda da padre ivoriano e madre tedesca il 14 luglio del 1995, è entrato nel settore giovanile del club cittadino a 11 anni appena compiuti. A 16 anni è poi andato per 100mila euro all’Arsenal, che nel 2015 lo ha girato in prestito al West Bromwich Albion. Tornato a Londra è stato preso dal Werder Brema per soli 5 milioni di euro. La scorsa estate ha vinto (da capocannoniere) l’argento a Rio con la nazionale tedesca, ora punta all’oro agli Europei Under 21.

Curiosamente per anni i giornali tedeschi e inglesi affermavano che suo padre Jean-Hermann Gnabry fosse un ex nazionale ivoriano. Solo nel 2016 Serge ha smentito il tutto affermando che il papà non fosse nemmeno calciatore. In questa stagione è stato devastante, specie nel girone d’andata. Il suo gol al Borussia Moenchengadbach, alla terza partita della Bundesliga, è stato votato come il più bello del mese di settembre. Veloce, tecnico ma anche forte fisicamente, come tipo di giocatore ricorda molto Alex Oxlade-Chamberlain dell’Arsenal.

Facendo un paragone con un atleta della Serie A ricorda il Papu Gomez, anche se Gnabry fisicamente è più alto e anche più muscoloso. Per 8 milioni di euro è un vero affare, anche perché il Bayern spera possa diventare titolare al momento dei ritiri di Robben e Ribery. Gnabry il Werder Brema lo ha sfruttato, ora anche il Bayern Monaco è un bel trampolino di lancio. In vista dei mondiali, s’intende.