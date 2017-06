L'attaccante gabonese è entrato nella storia del Borussia Dortmund e della Bundesliga alla prima e all'ultima partita in giallonero: è diventato una leggenda.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Veloce, in ogni senso. La rapidità è la caratteristica principale di Pierre-Emerick Aubameyang, ma non soltanto in campo. Perché per entrare nella storia del Borussia Dortmund ci ha messo pochissimo. Anche per entrare nella storia della Bundesliga ci ha messo davvero poco. Ed è proprio questo di lui che emoziona.

Ora Aubameyang sembra destinato all’addio. Lascerà il Borussia. Il Psg, dopo l’addio di Kluivert e l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, sembra essersi defilato dalla trattativa. Restano in corsa Manchester United e Milan, ma i tifosi gialloneri sperano resti. Anche se alla fine la decisione, ovviamente, sarà sofferta e ragionata. Tutt’altro che veloce. Anche se quando si parla di Aubameyang sembra un controsenso.

Vada come vada, Aubameyang ha lasciato un segno importante nella storia del Borussia Dortmund. I tifosi sono pazzi di lui. Per la sua stravaganza, per il fatto che collezioni macchine sportive, e per le sue esultanze (rigorosamente in maschera) particolari dopo i gol segnati nei derby contro lo Schalke. Ma soprattutto per la sua media realizzativa, il modo migliore per far innamorare i tifosi.

Vota anche tu! Il Milan rivuole Aubameyang: farebbe bene a tornare in rossonero? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Il Milan rivuole Aubameyang: farebbe bene a tornare in rossonero? Condividi



Borussia Dortmund, ritratto di Aubameyang

L’avventura di Aubameyang al Borussia Dortmund è cominciata nel 2013. Voleva lasciare il St. Etienne. Su di lui c’erano Newcastle e Bayer Leverkusen, lui scelse i gialloneri. Sbarcò in Germania su di una Ferrari bianca sulla quale si era fatto incidere le iniziali (PEA). Essendo un patito dei fumetti (in particolare di Batman e Spiderman, maschere indossate per esultare per i gol contro lo Schalke) si è fatto mettere sulla sua Porsche Panamera il simbolo di Batman. Durante la sua avventura tedesca si è preso anche una McLaren 570 S, pagandola 170mila euro. Che fosse un tipo particolare lo hanno capito subito. Ma fin dalla partita d’esordio riuscì a centrare un record importante. Schierato come esterno da Klopp nel 4-2-3-1 con Lewandowski punta, Aubameyang segnò tre gol in casa dell’Augsburg. Mai, nella storia del Borussia Dortmund, un giocatore era riuscito a realizzare una tripletta all’esordio. È inoltre subito il primo gabonese a giocare e segnare nella Bundesliga.

Aubameyang abbraccia Lewandowski

La prima stagione, giocando alle spalle di Lewandowski, andò bene ma non benissimo: furono 13 i gol segnati. L’anno dopo venne preso Immobile per sostituire il polacco, ma il Borussia Dortmund non riuscì a ingranare. A dicembre i gialloneri erano ancora ultimi in classifica. Eppure Aubameyang migliorò le proprie statistiche: furono 16 i gol segnati. Con l’arrivo di Tuchel, il gabonese venne spostato a prima punta. E lì è esploso definitivamente: 25 gol l’anno scorso 31 in questa stagione, nella quale è diventato capocannoniere. Una crescita continua. Nella sua quarta stagione in giallonero ha segnato due volte e mezzo i gol realizzati nella prima. E questo non solo per il cambio di ruolo.

Aubameyang esulta con Immobile

La cosa che impressiona di più è che così come nella sua partita d’esordio, Aubameyang è entrato nella storia del Borussia Dortmund e della Bundesliga anche nella sua ultima partita giocata nel campionato tedesco. Con la doppietta al Werder Brema è diventato capocannoniere (appena il quarto della storia del club giallonero: gli altri sono Lewandowski nel 2014, Marcio Amoroso nel 2002 e Emmerich nel 1966). Il record però sta nei gol, 31. Mai uno straniero in Germania ne aveva segnati tanti in un singolo torneo. Per il BVB solo Lothar Emmerich aveva segnato 31 gol in Bundesliga. Con il Borussia è arrivato a 119 reti in 188 partite, quinto miglior marcatore della storia giallonera, a -40 da Zorc primo.

Aubameyang con la maschera di Spiderman dopo un gol allo Schalke

In questi quattro anni Aubameyang è cresciuto enormemente. Basti pensare che in Bundesliga ha giocato meno di quanto fatto in Ligue 1 (128 partite in Germania, 138 in Francia) ma ha comunque segnato molto di più (85 gol contro 43). Ma d’altronde non poteva essere altrimenti, considerando che già con la partita d’esordio Aubameyang si è catapultato nella storia di uno dei club più importanti di Germania. Ma lui è così: veloce. E non è soltanto una caratteristica tecnica.