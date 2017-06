Bolt si è congedato dal suo pubblico con un successo sui 100 metri in 10”03 nel JN Racers Grand Prix al National Stadium di Kingston.

Circa 35mila spettatori sono accorsi al National Stadium per celebrare Usain Bolt nella sua ultima apparizione a Kingston, dove tutto cominciò nel 2002 quando la Freccia di Trelawny vinse il titolo mondiale juniores sui 200 metri ad appena 15 anni diventando il più giovane vincitore in questa manifestazione. Curiosamente Bolt ha fatto registrare lo stesso tempo di 10”03 che ottenne alla prima gara internazionale sui 100 metri.

Durante il giro d’onore è partita la festa con fuochi d’artificio in onore del più grande campione dell’atletica mondiale al ritmo di musica reggae. Erano presenti anche Jennifer e Wellesley Bolt, mamma e papà di Usain, il Presidente della IAAF Sebastian Coe e i tanti amici e colleghi che sono stati vicini al campione caraibico come il manager Ricky Simms, il coach Glenn Mills l’amico fraterno Nugent Walker e i tanti atleti che hanno preso parte al meeting di Kingston come Wayde Van Niekerk, Mo Farah e Allyson Felix.

Usain era al debutto stagionale sui 100 metri, anche se lo scorso febbraio si era esibito ai Nitro Athletics, circuito di gare in Australia con formule innovative, dove aveva corso un 150 metri in 15”28 e in staffette miste. Nelle ultime settimane Usain ha vissuto un periodo doloroso in seguito alla morte del saltatore in alto britannico di origini giamaicane Germaine Mason (vice campione olimpico a Pechino 2008 e amico fraterno di Bolt) per un tragico incidente stradale.

Il campione di Sherwood Content continuerà la sua stagione d’addio il 28 giugno al meeting IAAF World Challenge di Ostrava, dove debuttò tanti anni fa nel circuito dei meeting europei. Bolt gareggerà per la nona volta in carriera a Ostrava. Nelle settimane successive sarà in gara a Montecarlo il 21 luglio, prima di dare l’addio definitivo alle gare ai Mondiali di Londra dal 4 al 13 Agosto.

La gara di oggi - ha detto Bolt - è stata una delle peggiori della mia carriera. Non ho eseguito la corsa nel migliore dei modi. Non ero preoccupato del tempo finale ma volevo semplicemente correre davanti ai miei tifosi. Non sono mai stato così nervoso prima di una gara di 100 metri come oggi. Il pubblico mi ha dato un sostegno incredibile creando un’atmosfera straordinaria. Per me è stata una notte epica. Raramente mi commuovo ma questa volta è scesa qualche lacrima. In tutti questi anni mi hanno seguito con affetto travolgente facendomi sentire come a casa e volevo organizzare un grande show per loro.

Così invece il Presidente della IAAF Sebastian Coe:

Sono qui per ringraziare un atleta che ha cambiato la faccia del nostro sport e ha avvicinato tanti giovani a praticare atletica. Siamo contenti che i Mondiali di Londra saranno il palcoscenico perfetto per concludere la sua carriera. Quando sei seduto al pub e discuti su chi è il più grande calciatore di sempre nessuno sarà mai d’accordo. Se si discute di tennis o di golf, ognuno avrà il suo punto di vitsa. Nell’atletica non ci sono discussioni: Bolt è il più grande sprinter di sempre.

Nell’altra serie dei 100 metri il compagno di allenamenti Yohan Blake ha corso più velocemente di Usain fermando il cronometro in 9”97 precedendo il vincitore del meeting Diamond League di Doha Akani Simbine (10”00) e il trinidegno Keston Bledman (10”22). Blake ha corso un personale stagionale di 9”93 lo scorso mese al Jamaica Invitational di Kingston.

Il migliore risultato del meeting è stato il 19”84 con il quale il campione olimpico e primatista mondiale dei 400 metri Wayde Van Niekerk si è imposto sui 200 metri stabilendo il record sudafricano precedendo i giamaicani Rasheed Dwyer (20”11) e Warren Weir (20”18) e il britannico Zharnell Hughes (20”22). La scorsa settimana Van Niekerk aveva fatto registrare esattamente lo stesso tempo su un 200 metri corso in rettilineo su una pista montata nel centro di Boston per un “street meeting” organizzato dall’Adidas.

Van Niekerk correrà i 300 metri a Ostrava e i 400 metri a Losanna prima di tentare la doppietta 200-400 ai Mondiali di Londra. Il campione allenato dalla settantacinquenne bisnonna sudafricana Sophie Ans Botha potrebbe prendere il posto di Bolt come personaggio simbolo dell’atletica nei prossimi anni. Durante le Olimpiadi dello scorso anno Van Niekerk ricevette il caloroso abbraccio dell’amico Bolt durante il giro d’onore dopo il record del mondo di 43”03 realizzato nella finale olimpica dei 400 metri a Rio. Da alcune settimane Wayde si prepara a Gemona del Friuli, tradizionale sede di allenamento estiva e “seconda casa” del campione di Bloemfontein.

Questa prestazione è un grande passo in avanti. Mi sentivo in grande forma settimana scorsa a Boston e volevo ripetermi anche qui a Kingston.

La plurimedagliata olimpica e mondiale Allyson Felix ha vinto il suo primo 400 metri stagionale in 50”52 davanti alla campionessa NCAA 2016 Courtney Okolo (50”72) conquistando il primo successo in carriera su suolo giamaicano.

La trinidegna Kelly-Ann Baptiste si è aggiudicata i 100 metri in 11”13 precedendo di tre centesimi di secondo l’italo-statunitense Jenna Prandini, che ha vinto successivamente i 200 metri in 22”57.

Il giamaicano Demish Gaye ha conquistato il successo sui 400 metri con il record personale di 44”73 precedendo Lalonde Gordon (45”18) e il quarto classificato delle ultime Olimpiadi di Rio Machel Cedeniio (45”57).

Un altro successo giamaicano è arrivato dalla rivelazione stagionale Ronald Levy, che si è aggiudicato i 110 ostacoli in 13”17 precedendo il finalista olimpico e campione statunitense 2014 Devon Allen (13”26) e il vice campione mondiale Hansle Parchment (13”34). Levy si è messo in luce ad inizio stagione stabilendo il terzo tempo giamaicano della storia con 13”10 al meeting di Eugene. La statunitense Sherika Nelvis ha collezionato il quinto successo stagionale in meeting disputati su suolo caraibico vincendo i 100 ostacoli in 12”78 con -1.4 m/s di vento contrario precedendo la campionessa mondiale di Pechino 2015 Danielle Williams (12”81) e la medaglia d’oro olimpica di Londra 2012 Sally Pearson (12”83).

Grande sorpresa nei 400 ostacoli dove lo statunitense Quincy Downing si è imposto in un buon 48”13 davanti al campione mondiale under 20 Jaheel Hyde (48”48”83) e allo statunitense Johnny Dutch (49”00). Nei 400 ostacoli femminili la vice campionessa mondiale di Pechino Shamier Little ha avuto la meglio in 54”21 davanti alla vincitrice delle ultime Olimpiadi Dalilah Muhammad (54”59).

Il campione olimpico e mondiale dei 5000 e dei 10000 metri Mo Farah ha realizzato il miglior tempo su suolo giamaicano sui 3000 metri con 7’41”20 battendo con una volata nell’ultimo giro l’australiano Paul Tiernan (7’41”62).

Il tempo non è stato molto veloce ma volevo essere qui per salutare il mio amico Usain, una vera leggenda dell’atletica.

Il campione mondiale under 18 Willy Tarbei ha battuto a sorpresa il primatista mondiale e due volte oro olimpico David Rudisha negli 800 metri per quattro centesimi di secondo in 1’44”86.

Ho dovuto dare fondo alle mie energie negli ultimi 100 metri. Volevo vincere per questo pubblico fantastico ma sono felice di essere in Giamaica per celebrare Usain.

Il due volte campione olimpico Christian Taylor ha vinto agevolmente il salto triplo con 17.20m. L’altro statunitense Ryan Whiting si è aggiudicato il duello del getto del peso maschile con il giamaicano O’Dayne Richards con la stessa misura di 21.11m in virtù di un secondo miglior lancio. Successo giamaicano nel triplo femminile dove Shanieka Thomas Ricketts ha avuto la meglio con 14.31m.

Stelle emergenti sulle orme di Bolt ai Campionati NCAA di Eugene

L’atletica mondiale sta cercando nuovi protagonisti, che potrebbero candidarsi a prendere il posto di Usain Bolt nei prossimi anni. Dai Campionati NCAA di Eugene disputati nel tempio dell’atletica statunitense di Hayward Field è salito prepotentemente sulla ribalta il ventunenne statunitense Christian Coleman, che è diventato il nono sprinter più veloce al mondo e il quarto tempo a stelle e strisce di ogni tempo con un eccellente 9”82 nella semifinale dei 100 metri. Prima di Coleman solo Tyson Gay, Justin Gatlin e Maurice Greene avevano corso più velocemente a livello statunitense. Lo studente dell’Università del Tennessee ha stabilito il record NCAA migliorando il precedente 9”89 realizzato dallo sprinter dello Zimbabwe Ngonidzashe Makusha nel 2011. Coleman ha vinto successivamente la finale in 10”04 con un forte vento contrario di -2.1 m/s e in una giornata caratterizzata da freddo e pioggia precedendo Cameron Burrell, figlio d’arte dell’ex primatista mondiale dei 100 metri Leroy Burrell (10”12 dopo aver corso la semifinale in 9”93).

Coleman ha fatto il bis vincendo anche la finale dei 200 metri in 20”25 con -3.1 m/s di vento contrario diventando il secondo sprinter della storia dopo Justin Gatlin capace di vincere due titoli NCAA sia a livello indoor sia outdoor nello stesso anno. Lo scorso inverno l’atleta nato ad Atlanta si impose sui 60 metri in 6”45 e sui 200 metri in 20”11 (mancando il record NCAA indoor detenuto da Wallace Spearmon di un solo centesimo di secondo). Coleman ha realizzato il miglior tempo in carriera di 19”85 lo scorso 27 Maggio ai Regionals NCAA di Lexington (prova di qualificazione alle finali di Eugene), mentre sui 100 metri aveva un precedente record di 9”95 stabilito lo scorso anno. Nel 2016 Coleman si classificò sesto ai Trials olimpici statunitensi validi come qualificazione per le Olimpiadi di Rio.

Nella finale dei 200 metri degli NCAA Outdoors 2017 Coleman ha preceduto di quattro centesimi di secondo Nethaneel Mitchell Blake, sprinter emerso lo scorso anno quando fermò il cronometro in 19”95, ad un centesimo di secondo dal record britannico di John Regis.

A proposito di campioni emergenti, che potrebbero salire sulla ribalta nei prossimi anni, va sottolineato anche l’eccellente 44”10 con il quale Fred Kerley si è imposto nella finale NCAA sui 400 metri. Nella staffetta 4x400 ha trascinato successivamente il quartetto della sua università Texas A&M al successo in 2’59”98 con una frazione cronometrata in un ottimo 43”99. Lo scorso 26 Maggio Kerley fermò il cronometro in 43”70 in occasioni delle Western Conference strappando il record NCAA al campione olimpico di Barcellona 1992 Quincy Watts. Kerley si è messo in luce vincendo il titolo NCAA anche a livello indoor con 44”85 lo scorso Marzo e si è confermato all’aperto facendo segnare i migliori tre tempi stagionali con 43”70, 44”09 e 44”10.

Le finali dello sprint femminile hanno rivelato la studentessa della Florida University Kyra Jefferson, vincitrice sui 200 metri in 22”02 (nuovo record NCAA) davanti a Arianna Washington della Oregon University (22”39) e della specialista degli ostacoli Mikiah Brisco, prima sui 100 metri in 10”96 davanti a Deajah Stevens (11”04). La nigeriana Tobi Amusan ha trionfato sui 100 ostacoli stabilendo il record personale con 12”57 per un centesimo di secondo sulla portoricana della Kentucky University Jasmine Camacho Quinn. Gli altri risultati più significativi nel settore femminile sono andati a Chrisann Gordon sui 400 metri in 50”51 (dopo un ottimo 50”39 corso in batteria), alla canadese Sage Watson sui 400 ostacoli in 54”52 e alla staffetta 4x400 dell’Oregon con il miglior tempo mondiale dell’anno di 3’23”12.

Tra le atlete qualificate alle Finali NCAA erano presenti anche le due giovani italiane Eleonora Omoregie nel salto in alto e Helen Falda nel salto con l’asta. La torinese Falda, studentessa alla UT di Arlington, si è distinta con un buon ottavo posto con 4.15m diventando la prima atleta italiana della storia a classificarsi tra le prime otto alle NCAA Finals. Grazie a questo risultato Helen si è guadagnata il titolo di all-American attribuito a chi raggiunge un piazzamento tra le prime otto nelle finali NCAA: In questa stagione Falda ha superato 4.31m alle Texas Relays salendo al quinto posto delle liste italiane under 23 di sempre. La friulana di origini nigeriane Omoregie, atleta del celebre team dei Florida State Seminoles di Tallahassee, si è classificata quindicesima con 1.78m nella gara di alto vinta da Madeline Fagan con 1.91m.