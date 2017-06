Prime dichiarazioni ufficiali da allenatore nerazzurro per l'ex guida tecnica della Roma: "Dobbiamo riconciliare risultati e storia della società"

3 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Luca Guerra

Primi passi ad Appiano Gentile, cuore del mondo Inter, per il nuovo allenatore nerazzurro Luciano Spalletti. L’annuncio della società, arrivato in mattinata con un comunicato ufficiale che ha sancito il legame biennale con l’allenatore di Certaldo, che dirigerà il primo allenamento lunedì 3 luglio, ha aperto le porte all’avventura milanese dell’ex tecnico della Roma.

Quella dell’Inter sarà per Spalletti la panchina numero 8 in carriera, dopo quelle di Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Zenit e Roma: freschi sono ancora i saluti alla sponda giallorossa della Capitale, al termine di una stagione conclusa con il secondo posto e il pass per la fase a gironi della Champions League 2017/2018. La sua firma è stata anche salutata sui social dall’Inter, dove accanto a #InterIsComing è comparso anche il nuovo hastag, #WelcomeLuciano.

La presentazione ufficiale è in calendario alle 12 di mercoledì 14 giugno nella sala stampa del Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti, mentre le cifre dell’accordo, valido fino a giugno 2019, sono prossime ai 4 milioni di euro all’anno, bonus esclusi. Al rientro dalla breve ma intensa trasferta a Nanchino, sede generale del gruppo Suning, Spalletti ha rilasciato alla tv ufficiale del club nerazzurro le prime dichiarazioni da allenatore dell’Inter. Con una manifestazione d'intenti ribadita con chiarezza:

Sono entusiasta di far parte di questa grande famiglia: avere milioni di tifosi potrebbe sembrare un peso, ma per noi deve essere fonte di energia da portare sul campo: dobbiamo vederla come una sfida, una nuova energia da portare sul campo.

Luciano Spalletti ha salutato la Roma pochi giorni fa per allenare l'Inter

L'Inter di Spalletti: blasone e sudore

Il progetto affidato a Luciano Spalletti è chiaro: riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo, tornando a sollevare trofei come non accade dal 2011.

La nostra squadra ha vissuto un momento particolare: dobbiamo riconciliare i risultati con la storia della nostra società. L’appartenenza dovrà essere una virtù fondamentale.

Al rientro dal viaggio in Cina dove ha incontrato il presidente Zhang Jindong, Spalletti ha incontrato nel quartier generale dell’Inter lo staff societario, composto dal coordinatore tecnico Walter Sabatini, dal direttore sportivo Piero Ausilio, dal direttore generale Giovanni Gardini e dal vicepresidente Javier Zanetti. Un incontro di poche ore ma molto fruttuoso per l'allenatore:

Ho incontrato la famiglia Zhang e sono contento. Mi sono reso conto dell’entusiasmo della nostra proprietà per ridare forza al nostro progetto.

Inter.it Il nuovo allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ad Appiano Gentile

Energia e voglia di ripartire: ora lo aspettano giorni cruciali, nei quali sarà tempo di curare il calciomercato in entrata, con i nomi di Dalbert (Nizza) e Rudiger (Roma) in pole per la difesa, e il nodo Perisic, stimato dall'allenatore, da risolvere in uscita. L'era Spalletti ha avuto il via. Pronti per dimenticare le difficoltà e farsi trovare pronti per una nuova battaglia sportiva, come spiegato dalla stessa società su Twitter.