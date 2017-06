Un gruppo solido alla base, 5 stelle che possono consacrarsi. Di Biagio ha tra le mani 23 ragazzi che sognano in grande: "Questa la Nazionale più forte degli ultimi 20 anni".

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Sognare è lecito, crederci è d’obbligo. Tutti d’accordo, l’Italia Under 21 di Luigi Di Biagio è una delle migliori Nazionali degli ultimi anni. Ventitre uomini pronti a giocarsi l’Europeo di categoria in programma in Polonia dal 16 al 30 giugno. Qualcuno ripensa al gruppo dei giovani azzurri del '96, forse l’Under 21 più forte di sempre con giocatori del calibro di Buffon, Cannavaro, Nesta e Totti. Uomini diventati leggende, ma soprattutto campioni del Mondo dieci anni dopo.

'Magnifici 5': Donnarumma, Rugani, Gagliardini, Bernardeschi e Berardi. Il gruppo di Di Biagio sente la pressione: sanno di poter fare un grande risultato, di andare lontano. Ci sono giocatori già formati, la base del gruppo, e poi i

Obiettivo: arrivare fino in fondo. Dopo il primo posto nel Gruppo 2 di qualificazione, l’esordio arriverà domenica 18 giugno a Cracovia con la Danimarca. Tre giorni dopo sfida alla Repubblica Ceca, il 24 alla Germania. Tre gare per capire dove questa Italia Under 21 può arrivare.

Qualità al potere, guai a dire che questa Italia Under 21 non sia all'altezza delle favorite. L’unico pericolo è rappresentato dalla pressione. Qui entra in gioco Di Biagio, mister che dal 2013 siede sulla panchina azzurra.

Questa è l’Italia Under 21 più forte degli ultimi 20 anni in tutti i reparti, ma non basta.

Un Europeo manca dal 2004, ce la faranno i nostri (futuri) eroi?

Portieri, Donnarumma è la stella

Tifosi dell’Italia Under 21, dormite sonni tranquilli. Il titolare in porta sarà Gianluigi Donnarumma, classe ’99, da due anni titolare in Serie A, 72 presenze con il Milan. Ad oggi è il miglior giovane portiere del mondo, gli azzurri hanno l’erede di Buffon. In Polonia può consacrarsi ancora, servono le sue grandi parate.

Attenzione anche ad Alessio Cragno, secondo nelle gerarchie di Di Biagio. Classe ’94, titolare del Benevento salito in Serie A. Di proprietà del Cagliari, ma lui non pensa al futuro, ora conta la Nazionale. Ragazzo senza etichette, toscano di Fiesole. Ha un soprannome: Uomo Cragno. Che fa ridere, ma in certe situazioni, quando gli avversari vogliono cercare l'incrocio dei pali, è meglio avere dimestichezza con le ragnatele.

Il terzo è Simone Scuffet, altra promessa. Due ‘f’ come quei mammasantissima di Zoff e Buffon. Esordisce nel 2014 con l’Udinese: in quell’estate rifiuta il trasferimento all’Atletico Madrid. Va in prestito al Como, fallisce, torna a Udine. Qualcuno si era dimenticato di lui, non Del Neri. Nemmeno il ct.

Difensori, comanda Rugani

La stella in difesa è Daniele Rugani. Alla Juventus gioca poco per "colpa" della BBC, stessa situazione nella Nazionale di Ventura. Ma nell’Italia Under 21 comanda lui. Poi Mattia Caldara, esploso con l’Atalanta, promesso sposo bianconero. In pratica la coppia difensiva del futuro della Juve è qui. Menzione speciale anche per Andrea Conti, altro tassello della squadra di Gasperini. E ancora: Davide Calabria, scuola Milan, Alex Ferrari del Bologna, Davide Biraschi dell’Avellino, Antonio Barreca del Torino e Nicola Murru del Cagliari. Esperienza e qualità, gli ingredienti per una grande difesa ci sono tutti.

Centrocampisti, classe e qualità

Lorenzo Pellegrini, un ragazzo diventato grande al Sassuolo ma che sogna la Roma. Classe ’96, piace a mezza Serie A. Sarà la stella del centrocampo dell’Under 21 in questo Europeo insieme a Roberto Gargliardini. Se si vuole salvare un uomo dal tracollo dell’Inter, prendete l’ex Atalanta. E poi spazio all'esperienza di Marco Benassi e Danilo Cataldi, da tempo ormai tra le fila degli azzurrini. Chiudono la linea mediana Manuel Locatelli del Milan e Alberto Grassi del Napoli.

Attaccanti, con loro si sogna

Sarà l’Europeo di Domenica Berardi? L’attaccante del Sassuolo cerca la consacrazione in un palcoscenico importante. Significherebbe il salto di qualità che non ha ancora compiuto. Quest’anno ha giocato poco per colpa di un infortunio, è scattato il suo momento.

Attenzione anche alla potenza fisica di Andrea Petagna, altro big che viene dall’Atalanta. Cinque gol e 9 assist in stagione, servirà come ariete lì davanti. Un altro con queste caratteristiche è Alberto Cerri, di proprietà della Juventus, mezza stagione in B con la Spal e mezza stagione in A con il Pescara. Classe ’96, si aspettano grandi risposte anche da lui. L’esperienza la metterà Luca Garritano, attaccante del Cesena, 23 anni, tra i più presenti con l’Italia Under 21.

Confermato anche Federico Chiesa, figlio d’arte, ala veloce, uomo in più di una Fiorentina che ha deluso. E poi un capitolo a parte lo merita Federico Bernardeschi, il giocatore con maggiore classe. Avrà l’obbligo di trascinare gli azzurri. Possibile che a breve lo vedremo con una maglia di una big. Su di lui ci sono Inter e Juventus . Ma prima ci sono l’Italia e un trofeo da conquistare.