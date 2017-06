Partita a nervi scoperti fra Bosnia e Grecia. Finisce 0-0, ma nel finale i due compagni di squadra nella Roma si affrontano venendo alle mani.

Una rissa come se ne vedono raramente sui campi di calcio, almeno a livello internazionale. Ieri sera le Nazionali di Bosnia e Grecia si affrontavano in un delicato match valevole per le qualificazioni mondiali del gruppo H, condotto dal Belgio davanti proprio agli ellenici e ai bosniaci nell'ordine, a un solo punto.

In campo molti giocatori che militano in Serie A, da Pjanic a Dzeko, da Karnezis a Manolas e altri ancora. Nervi scoperti per tutto il match: quel punticino che divide le squadre in graduatoria vale molto e la Bosnia le prova tutte, vuole vincere e mettere la freccia nella classifica del girone.

Ma la Grecia gioca da Grecia: muro difensivo e neanche un tiro un porta in tutti i 90 minuti. I falli spezzettano il match senza soluzione di continuità, alla fine saranno una trentina, un vantaggio per la formazione di Skibbe che ha tutto l'interesse a far passare il tempo, ma la situazione precipita nei minuti finali.

Edin Dzeko, insolitamente nervoso per tutta la partita e frustrato per la mancata concessione di un calcio di rigore da parte dell'arbitro Rizzoli, se la prende con un avversario: è la scintilla del far west che scoppia immediatamente in campo. Fra botte e spintoni, l'attaccante della Roma si trova di fronte il compagno di club Kostas Manolas che gli dice qualcosa a brutto muso.

Έπιασε από τον λαιμό τον Μανωλά ο Τζέκο, χτύπησε τον Γιαννιώτα ο βοηθός προπονητή της Βοσνίας! Shame on Dzeko.. #BIHGRE pic.twitter.com/x7lplhdKAF — 3 + ο κÜkoς (@AlexPol79) June 9, 2017

Dzeko punta il dito verso Manolas, lo prende per il collo e i due vengono alle mani. Prima che la situazione degeneri intervengono compagni e dirigenti che, a fatica, riescono a separare i due e portarli lontano. Sette gli ammoniti nel corso del match - terminato 0-0 lasciando invariata la situazione del girone H delle qualificazioni mondiali - ma nessuno è stato espulso da Rizzoli.