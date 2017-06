I Cavs giocano una gara 4 con il sangue agli occhi. Irving delizia il pubblico con 40 punti, James produce la nona tripla doppia in carriera alle Finals e Golden State non c'è.

Simone Mazzola

Quando si vede lo spettacolo offensivo che Cavaliers e Warriors ci hanno regalato in gara 4 delle NBA Finals, si può esclusivamente goderne appieno sino all’ultimo momento mettendosi comodi ad apprezzare le incredibili gesta dei campioni. I Cavs vincono 137-116 evitando lo sweep in finale, infrangendo i sogni di perfect postseason dei Warriors e mandando un bellissimo messaggio di lotta e cattiveria anche in una situazione disperata. Le chiavi di lettura prima della partita potevano essere solo due: la voglia primigenia dei Cavs di non abbandonare così la stagione, oppure la forza e la convinzione del vantaggio dei Warriors nel chiudere.

Difficilmente ci sarebbe potuta essere un’altra partita punto a punto e questa volta dal cappello sono usciti degli indolenti Warriors e dei Cavaliers con il sangue agli occhi. Chiunque si togliesse la tuta per Tyronn Lue ha portato qualcosa di concreto sotto forma di punti (Irving, James, Love e Smith) o sotto forma d’intensità (Thompson e Jefferson). La voglia dei padroni di casa non ha avuto un reale contraltare, dove il microcosmo del match è il passaggio d’apertura dell’azione di Curry nel primo quarto con il pallone in prima fila senza alcuna pressione.

Quando Steph non è locked in, come si dice in gergo, la sua eccessiva confidenza nei propri mezzi lo porta alla superficialità e a un pizzico di supponenza che poi si riflette anche sui compagni. Il solo Kevin Durant ha tenuto fede al suo pedigree con 35 punti e un apporto costante nel match nonostante percentuali non eccelse. Klay Thompson ci ha provato, ma non è stato brillante, mentre Green ha bucato emotivamente la partita dimostrando che, forse, non ha imparato nulla dalla scorsa stagione.

NBA finals: parapiglia, arbitri in confusione e quell’espulsione…

La confusione c’è anche nella super organizzata NBA e ora ne abbiamo la conferma, perché quello che è successo nella notte ha dell’incredibile. Nel primo quarto viene assestato un tecnico a Draymond Green per proteste, come da referto. Nel terzo periodo gliene viene assestato un altro per il medesimo motivo e la sovraimpressione della TV parla chiaro: ejected for two techincals. Invece Green resta in campo dopo un lungo conciliabolo al tavolo, perché gli arbitri hanno derubricato il primo tecnico di Green assegnandolo a Kerr, saltato in piedi dalla panchina:

Ero sicuro che il tecnico fosse stato dato a Draymond, anche se lo meritavo sicuramente io. (S.Kerr)

Green poco dopo il tecnico arringa anche la folla andando per l’ennesima volta fuori controllo, considerato che il primo supposto tecnico era arrivato per una tanto gratuita quanto inutile manata in faccia a Shumpert. Alla voce colpi proibiti s’iscrive ovviamente anche Zaza Pachulia, che in un parapiglia a terra sferra un pugno nelle parti basse di Shumpert che ricorda sinistramente il Draymond Green della scorsa stagione.

Le decisioni degli arbitri sono cervellotiche e dopo un dubbio flagrant dato a Love nel terzo quarto, alcuni contatti ben più pesanti sono passati in cavalleria. In questo match c’è stato tempo anche per un lungo conciliabolo vis a vis tra James e Durant sfociato solo in un lungo trash talking.

Così si attacca solo in paradiso

I Cleveland Cavaliers hanno sbriciolato il record di punti realizzati in singolo quarto di un'NBA finals arrivando a 48 e sbagliando ben otto tiri liberi. Irving, Smith, James e Love hanno fatto grandinare triple nel canestro dei Warriors chiudendo con 24-45. Kyrie Irving ha giocato una partita semplicemente stellare mettendone 40 e abusando letteralmente di ogni avversario con il ball handling e sua capacità balistica (7-12 da tre).

James ha compilato un’altra tripla doppia da 31 punti, 10 rimbalzi e 11 assists apparentemente senza forzare e concedendo al pubblico anche un discreto highlight rievocando la remix di Tracy McGrady in campo aperto. È stata una partita unica, forse irripetibile, che però testimonia l’enorme valore dei Cavs e anche di quello immenso dei Warriors che li hanno seppelliti sotto un 3-0 di margine. Ora gara 5 diventerà chiave perché i Warriors avranno l’obbligo di chiudere i conti. Tornare a Cleveland per la sei potrebbe essere molto (troppo) pericoloso.