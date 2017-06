In un’intervista al settimanale portoghese “Expresso”, lo Special One parla della sua carriera e cita Sergio Ramos come esempio del calciatore dallo spirito vincente.

1 ore fa di Luca Guerra

Non è possibile insegnare calcio, perché ciò che viene insegnato e trasmesso è il pensiero. Parole e idee di José Mourinho: lo Special One del calcio mondiale si è raccontato in un'intervista al settimanale portoghese "Expresso", spiegando la sua visione di squadra e portando a sostegno delle sue idee esempi di calciatori animati da uno spirito vincente tra quelli allenati.

L'allenatore del Manchester United, fresco di tris nella stagione 2016/2017, con la conquista di Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League, si è soffermato sui passaggi da compiere per creare una mentalità da vincitori all'interno di uno spogliatoio.

Una crescita che parte da situazioni di difficoltà, assicura Mourinho, testimone di una carriera da allenatore lunga, intensa e ricca di trofei sollevati, ben 25 tra Portogallo, Italia, Inghilterra e Spagna. L'allenatore nato a Setubal nel 1953 non ha però l'amarezza per alcune scelte, come quella di di allenare in carriera club blasonati ma in cerca di riscatto come Inter, Real Madrid o Manchester United.

Sono pessimo quando si tratta di dover scegliere una squadra, vado sempre in club pieni di problemi. Quello che conta è trasmettere le idee, è così che nasce una squadra con un suo concetto di calcio. Però mi è successo di scegliere squadre che volevano vincere, ma che si trovavano lontane anni luce dal poterlo fare.

Mourinho e la sua idea di calcio: Sergio Ramos simbolo della metamorfosi

Ad esempio della sua tesi Mourinho ha preso il difensore del Real Madrid e della Nazionale spagnola Sergio Ramos. Oggi, a 31 anni, il numero 4 dei blancos è uno dei difensori più titolati del calcio mondiale, con 17 trofei vinti tra club e Roja. Una metamorfosi avviata, secondo l'allenatore portoghese, con l'avvento di Mou sulla panchina del Santiago Bernabeu:

Sergio Ramos oggi è il capitano del Real Madrid che ha sollevato la Champions League a Cardiff sabato ed è diventato campione d'Europa con il club per la terza volta, ma quando sono arrivato al Real Madrid nel 2010 non aveva mai giocato i quarti di finale di quella Coppa.

Sergio Ramos, vincitore di tre Champions League con il Real Madrid

Convinzione nei propri mezzi: la stessa che Mourinho ha provato a trasmettere al suo arrivo all'Old Trafford poco meno di un anno fa. Progressi che passeranno anche per nuovi innesti, con la necessità di calciatori che conoscano per esperienza il significato della parola vittoria:

Al mio arrivo allo United ho trovato in organico calciatori che non sapevano cosa volesse dire vincere, tranne quei pochi che già erano in rosa ai tempi di Sir Alex Ferguson.

José Mourinho bacia la coppa dopo la vittoria dell'Europa League 2016/2017

Si riparte dall’Europa League conquistata nella finale di Stoccolma contro l’Ajax, ma in casa United nella prossima stagione si punterà a migliorare anche il quinto posto ottenuto nella Premier League 2016/2017. E chissà che Mourinho non possa ispirarsi a Josep Guardiola o Arrigo Sacchi, colleghi ai quali si è paragonato nelle battute finali dell’intervista: