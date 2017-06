Il pilota della Honda partirà davanti a tutti per la 30esima volta in carriera, le Ducati di Lorenzo e Petrucci in prima fila. Mentre Valentino partirà dalla tredicesima casella.

2 ore fa di Daniele Rocca

Il duello tra Pedrosa e Lorenzo per la pole, la doppia caduta di Marquez, la prima fila di Petrucci. È successo davvero di tutto nelle prove ufficiali della MotoGP: la Honda di Dani scatterà dalla prima casella, seguito dalle Ducati di Jorge e Danilo. L'altra RC213V aprirà la seconda fila, in compagnia di Aleix Espergaro ed Hector Barbera. Solo settimo Andrea Dovizioso, che dopo il colpaccio del Mugello resta lontano dai primi.

Continuano a fare notizia, in negativo, le due Yamaha ufficiali. Dopo aver conquistato prima e seconda posizione sia in Francia che in Italia, nelle prove del GP di Catalunya Vinales (nono) e Rossi (tredicesimo) soffrono tremendamente la mancanza di grip. Con il dottore che non riesce nemmeno a qualificarsi per la Q1.

MotoGP, Valentino Rossi eliminato in Q1

Tanti protagonisti nella prima metà di prove ufficiali. Dalle Yamaha ufficiali di Rossi e Vinales a quelle clienti di Zarco e Folger. Ed è proprio il tedesco a dominare la Q1 sin dai primi giri, nessuno riesce a migliorare il suo tempo.

Maverick e Valentino tornano ai box per il cambio gomma: media all'anteriore, soft al posteriore. È duello fino alla bandiera a scacchi per conquistare il secondo posto utile per accedere in Q2. La spunta lo spagnolo per soli 40 millesimi. Con Rossi che domani sarà costretto a partire dalla tredicesima casella.

Duello Pedrosa-Lorenzo per la pole

Con Rossi fuori dalla lotta per la pole, le speranze della Yamaha di ostacolare il dominio Honda sono tutte nel polso di Vinales. Ma la vera sorpresa è Jorge Lorenzo, che si piazza davanti a Pedrosa e Lorenzo. Poi tutti dentro per montare la morbida.

Doppia caduta per Marquez nella Q2, che comunque strappa il quarto tempo. La prima fila parla spagnolo, con Pedrosa che riesce ad avere la meglio su Lorenzo. Grandissimo Danilo Petrucci, che dopo il podio del Mugello, chiude la prima fila. Indietro Vinales e Dovizioso.