La stella argentina ha deciso di investire sul mattone e si è preso un albergo 4 stelle a Sitges, località distante 40 chilometri da Barcellona.

5 ore fa di Marco Ercole

"Buongiorno, sono Leo Messi. Quante camere avete nel vostro hotel? 77? Bene, le compro tutte". Non sarà andata proprio così la conversazione, ma il risultato finale è stato proprio questo. Perché Messi ha recentemente deciso di investire sul mattone e la sua idea sta già dando dei frutti, visto che è stato acquistato il primo albergo.

Di certo la stella del Barcellona non rimarrà in mezzo a una strada quando appenderà le scarpe al chiodo. I soldi che sta accumulando nel corso della sua carriera e continuerà a incrementare con il nuovo rinnovo contrattuale con il Barcellona, permettono alla sua famiglia (comprese le generazioni a venire) di stare abbondantemente tranquilla dal punto di vista economico.

Ma nonostante questo il numero 10 argentino vuol guardare anche un po' più in là, lasciando qualcosa di concreto che vada oltre i suoi introiti a livello calcistico. Per questo ha deciso di creare una nuova azienda di famiglia, che vada proprio a investire su immobili capaci di generare nuovi guadagni nel lungo periodo. E quale miglior occasione per cominciare di un hotel a Sitges, appena 40 chilometri più a sud-ovest di Barcellona, con vista sul Mare delle Baleari.

Messi, 30 milioni per un hotel

L'attaccante del Barcellona ha recentemente creato una compagnia di investimenti in hotel e appartamenti chiamata Rosotel, di cui è presidente, con il fratello Rodrigo a occupare il ruolo di unico amministratore. Messi ha seguito così le orme di Cristiano Ronaldo, già in possesso di 4 hotel (a Funchal, Lisbona, Madrid e New York) per un investimento di circa 60 milioni di euro complessivi.