Il club ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi sostenitori: tessera gratis per la stagione 2018/19 in caso di salvezza. La campagna si chiama 'Con te continuiamo a crescere'.

8 ore fa di Daniele Rocca

Marketing calcistico? Lo stai facendo nel modo giusto. Il Levante ha annunciato che, in caso di permanenza in Liga, regalerà l'abbonamento per la stagione 2018/2019 a tutti i tifosi che parteciperanno a tutte e 19 le partite casalinghe di quest'anno.

Il Levante, che è matematicamente promosso in Liga con numerose giornate d'anticipo, ha ufficializzato la campagna dal titolo 'Con te continuiamo a crescere'. Una mossa per portare più gente possibile sugli spalti del Ciutat de Valencia.

Un'iniziativa che fa il paio con quella lanciata lo scorso inverno: abbonamento gratis per i tifosi che hanno seguito l’85% delle partite casalinghe (18) della squadra valenciana in Segunda Division, la Serie B spagnola. E con la promozione del club in Liga le cose non sono cambiate. Anzi, parte una nuova sfida.

Liga, abbonamento gratis per i tifosi del Levante

Non solo. Il Levante ha fatto sapere che per i tifosi che non potranno beneficiare dell'abbonamento omaggio per questa stagione (in quanto non hanno raggiunto il numero minimo di 18 presenze), manterrà il prezzo degli abbonamenti adottato in Segunda Division.

Si acudes a los 19 partidos de @laliga en nuestro estadio tu abono de la siguiente temporada será totalmente GRATIS https://t.co/81fHEEuTQe pic.twitter.com/VfM2cFzhIR — Levante UD (@LevanteUD) June 9, 2017

Le promozioni non riguardano solo i grandi. Il club, che aprirà la vendita il prossimo 15 giugno, mantiene la sua offerta per i bambini (nati dal 2012): i figli e/o i nipoti di tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento 2016/2017 entreranno gratis allo stadio anche la prossima stagione. I prezzi? Per vedere tutti i match del Levante in Liga serviranno tra i 95 euro delle curve e i 415 della tribuna centrale.