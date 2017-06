Idee chiarissime quelle di Harry Kane: il centravanti in forza al Tottenham, capocannoniere dell'ultima Premier, vuole il Pallone d'Oro.

22 minuti fa di Massimiliano Rincione

Un sogno chiamato Pallone d'Oro. Che nessuno svegli Harry Kane, centravanti leader del Tottenham e dell'Inghilterra. Capocannoniere delle ultime due stagioni di Premier League, "The Hurricane" non ha affatto celato le sue ambizioni, rivelando la sua ferma volontà nel conquistare un premio che nell'ultimo decennio è stato esclusivo appannaggio di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Un Pallone d'Oro che in Gran Bretagna manca dall'ormai lontano 2001: in quella che fu una fantastica annata per il calcio d'oltremanica, Michael Owen portò nella sua Liverpool il degno riconoscimento per la super-stagione disputata. Come quelle disputate da Kane che in un solo biennio è riuscito a siglare più di 60 reti tra campionato e coppe.

Un sogno con radici concrete, quello di Harry Kane, conscio a 23 anni della necessità di perseguire non solo gli obiettivi personali per raggiungere tale onorificenza. Tutto sarà legato a stretto filo ai risultati conseguiti con il Tottenham. La compagine guidata da Mauricio Pochettino è reduce da un ottimo biennio, coronato dal raggiungimento di un terzo e di un secondo posto in Premier. Va da se che tutto ciò non basti per raggiungere un obiettivo simile: importanti saranno soprattutto il percorso e le performance in campo europeo, sia degli Spurs che del centravanti di Chingford.

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell'Inghilterra - con gli uomini di Southgate pronti ad affrontare il derby con la Scozia alle 18 di sabato 10 giugno -, Kane non si è posto alcun problema nel rendere note le sue ambizioni a livello personale, rispondendo a un giornalista che lo aveva imbeccato riguardo ad una possibile vittoria del Pallone d'Oro:

Normale che io voglia vincere il Pallone d'Oro e farò tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Ma guardate Cristiano Ronaldo: lui ha vinto il titolo con il Real e successivamente la Champions League, meritandosi così il trofeo. Per vincere un premio individuale come questo non bastano le sole prestazioni personali. Bisogna conseguire traguardi di squadra e io spero di riuscire a farlo con il Tottenham.

Harry Kane festeggia il gol siglato al West Ham. Al termine della stagione 2016/2017 saranno 29 le reti siglate in 30 presenze, che gli varranno il secondo titolo consecutivo da capocannoniere della Premier.

Tottenham: tempo di consacrazioni europee per Kane?

Con la qualificazione alla fase a gironi di Champions League agguantata, il Tottenham si troverà necessariamente costretto ad alzare ancor di più i propri standard, provando a far la voce grossa anche in campo europeo. Proprio le coppe continentali sono forse state il neo della gestione Spurs dell'ultimo decennio, con i londinesi sempre fuori dalle rassegne subito dopo le varie fasi a gironi (se si esclude una qualificazione ai quarti di Champions nella stagione 2010-2011). Da questa eventuale crescita potranno passare anche i traguardi del già citato Harry Kane.