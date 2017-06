Da Pinamonti a Mlakar, da Diakhatè e Awua: al Mapei Stadium si incontrano le due squadre più forti del campionato Primavera. Sarà anche sfida tra tecnici: Guidi vs Vecchi.

di Daniele Rocca

Una partita per decidere chi è la squadra più forte d'Italia. Domenica al Mapei Stadium, Fiorentina e Inter si sfideranno nella finale scudetto del campionato Primavera. In casa nerazzurra il titolo manca da 5 anni (stagione 2011/2012), mentre l'ultima vittoria della Viola risale addirittura al 1983.

Sono arrivate all'ultimo atto di un percorso carico di insidie. La Fiorentina in semifinale ha avuto la meglio della favoritissima Juventus, trionfando ai calci di rigore. Mentre l'Inter ha eliminato la Roma campione d'Italia in carica.

Il merito, oltre che dei due allenatori, Guidi e Vecchi, è da ricercare nei talenti dell'una e dell'altra squadra: da una la qualità dei centrocampisti offensivi della Viola, dall'altra l'organizzazione tattica e la compattezza dei nerazzurri. Andiamo alla scoperta delle stelline di Fiorentina e Inter.

I talenti della Fiorentina

Abdou Diakhatè - È da anni un pilastro del centrocampo viola. Insieme a capitan Baroni ha visto passare tanti giocatori promettenti: da Bangu e Babacar. Ora è arrivato il suo momento. Dotato di un fisico di un'altra categoria, spadroneggia a centrocampo. In molti lo paragonano a Yaya Touré, accostamento dovuto anche ai tanti gol fatti in stagione (9). Niente male per un mediano di rottura, più a suo agio nel difendere che ad attaccare.

Gaetano Castrovilli - Per chi conosce bene il campionato Primavera, il suo nome non dovrebbe suonare nuovo. Il ragazzo di Canosa di Puglia è cresciuto nelle giovanili del Bari, prima di trasferirsi a Firenze. Il suo mestiere? Far segnare i compagni di squadra. Da Leonetti a Mlakar, il vizio è rimasto lo stesso. Verticalizzazioni precise per il centravanti. Un piede così educato che gli vale la consegna della maglia numero 10.

Riccardo Sottil - Guardandolo davanti alle telecamere lo si potrebbe scambiare per un attore del cinema, perfetto per Disney Channel. Un po' Zac Efron, per l'aspetto, un po' Di Livio, per la 7 sulle spalle e quella voglia di non smettere mai di correre. È lui l'eroe della semifinale: con il suo gol a tempo scaduto contro la Juventus ha protratto la sfida fino ai calci di rigore. L'errore di Kean con quel cucchiaio inquadrabile lo ha sbattuto in prima pagina.

Jan Mlakar - Prototipo del centravanti moderno: forte fisicamente, buoni piedi e tanto lavoro per la squadra anche in fase di non possesso. Un suo gol ha permesso alla Fiorentina di eliminare l'Atalanta (testa di serie) ai quarti di finale. In 58 presenze con la maglia viola è andato in rete 34 volte. Numeri da Kalinic: uno sloveno, l'altro croato. Ma stesso fiuto del gol. Sarà per questo che Sousa l'ha convocato 9 volte in stagione, facendolo esordire contro il Palermo il 30 aprile scorso.

Fischio finale al "Mapei Stadium": la @acffiorentina batte ai rigori la @juventusfc e si qualifica alla finale della #PrimaveraTIM! pic.twitter.com/gvAKs4udoc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) June 7, 2017

I talenti dell'Inter

Andrea Pinamonti - Da un centravanti all'altro. È l'uomo copertina dell'inter di Vecchi. Bastano i 16 gol in 20 presenza con la Primavera di quest'anno per farvi capire di che razza d'animale da gol stiamo parlando. Un predestinato. Amato dai tifosi nerazzurri per il suo essere interista nell'anima. Classe '99, appena diventato maggiorenne. Le tre presenze in prima squadra il regalo di compleanno anticipato. E Spalletti lo sta già tenendo in considerazione per il ruolo di vice Icardi nella prossima stagione.

Xian Emmers - Prodotto del settore giovanile del Genk. Non fatevi ingannare dal faccino pulito e dai capelli biondo angelo. In mezzo al campo sa come farsi rispettare. Recupera una quantità infinita di palloni e si propone senza soluzione di continuità. Tale propensione lo ha trasformato nel man of the match della semifinale contro la Roma. Il suo tocco morbido davanti a Crisanto (miglior portiere della competizione) basta a ritagliargli un posto tra le stelline da continuare a seguire con attenzione.

Theophilus Awua - La sua provenienza vi potrebbe lasciare interdetti. Il ragazzo nigeriano è arrivato in prestito dallo Spezia, la stessa squadra che due anni fa aveva ceduto alla Roma due baby fenomeni come Abdullahi Nura e Sadiq Umar. La maglia non è giallorossa, bensì nerazzurra. E visto il risultato della sfida con la Roma è un bene. Tra i migliori in campo, sempre. Per caratteristiche assomiglia a un altro nigeriano cresciuto nelle giovanili dell'Inter: Joel Obi.

Andrew Gravillon - Difensore francese con origini guadalupensi. Esplosivo, veloce e con ottimo senso della posizione. Deve ancora migliorare nell'uno contro uno: dovrebbe guardare e riguardare i video del collega più esperto Miranda. Ma le basi sono ottime. Si tratta di un classe 1998 e il prossimo anno verrà mandato in prestito per completare il suo processo di maturazione. I suoi modelli? Zouma e Varane.