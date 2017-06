Il produttore associato Sam Rivera svela le caratteristiche del nuovo titolo EA Sports: "Sarà un gioco sensazionale". La demo tre settimane prima dell'uscita.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

La settimana scorsa il video di presentazione del nuovo capitolo della saga calcistica della EA Sports, FIFA 18, ha letteralmente catalizzato l'attenzione dei milioni di appassionati del videogame. La scelta di Cristiano Ronaldo come uomo copertina, i suoi valori all'interno del gioco diventati argomento di discussione e confronto sui social, l'introduzione di Ronaldo, il Fenomeno, nelle Leggende, ora chiamate Icone e così via.

Tanti gli spunti nonostante gli appena 50 secondi video, che hanno fatto già venire l'acquolina in bocca ai tanti gameplayer, in attesa del 29 settembre - data d'uscita ufficiale - per testare il nuovo gioco.

A meno che non abbiano deciso di prenotare online la loro Ronaldo Edition o Icon Edition, perché con quelle due sarà possibile anticipare i concorrenti e avere 3 giorni d'anticipo per prendere confidenza con FIFA 18. Praticamente in contemporanea con la diffusione sui canali ufficiali della EA Sports del video di lancio, a Madrid andava in scena una conferenza stampa a cui ha partecipato i produttore associato Sam Rivera, che ha rivelato ai microfoni di Agencia EFE alcuni dettagli fino a questo momento tenuti nascosti.

Ecco tutte le novità di FIFA 18

6 Facebook Twitter Pinterest Ronaldo il fenomeno, sarà presente nelle nuove "Icone"

Facebook Twitter Pinterest Alex Hunter e The Journey confermati su FIFA 18

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo testimonial principale di FIFA 18

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18 (2)

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18 (3)

Chiudi 1 di 6

Prima di tutto, il produttore associato di FIFA 18 ha fatto una panoramica su quello che sarà il nuovo capitolo della EA Sports:

È un gioco dove ci sarà un'immersione emozionale, una connessione diretta con il videogame che crei un'esperienza molto divertente nel giocarlo. È il nostro secondo anno con il motore Frostbite, che ci ha permesso di dare un maggiore sviluppo ai dettagli e la giocabilità. Il salto tra FIFA 16 e FIFA 17 sotto questo punto di vista è stato molto grande, ma quello tra FIFA 17 e FIFA 18 lo sarà ancora di più. Il 29 settembre tutti potranno giocarci e la Demo sarà disponibile circa 3 settimane prima: è davvero un gran gioco.

Ancora Alex Hunter. E non solo...

Una delle conferme più attese è quella di Alex Hunter e del suo The Journey, il Viaggio, che sarà ancora più ricco di alternative:

C'è il ritorno di Alex Hunter, in "The Journey". Ci saranno molte cose nuove, viaggerà in diverse parti del mondo, anche se non posso dire ancora quali. Avrà degli incontri con molti altri giocatori professionisti nel corso della sua storia e si potrà giocare anche con altri uomini oltre che con Alex Hunter. Ci saranno molte cose da sperimentare nella seconda parte della sua carriera.

Oltre all'arricchimento nella storia di Hunter, la EA Sports si è concentrata anche nel miglioramento della somiglianza dei giocatori con la realtà:

C'è anche la possibilità di "catturare" le qualità di un giocatore specifico, come è successo con Cristiano Ronaldo. La sua animazione nel gioco si muove esattamente come quello reale.

This is The World's Game #FIFA18

See new gameplay features 👉 https://t.co/bedXyh79D3 pic.twitter.com/RrmPgNt6r2 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 10, 2017

La connessione tra mente e joypad

3 Facebook Twitter Pinterest FIFA 18, Motion Capture

Facebook Twitter Pinterest Nuovi scan face per il Manchester City

Facebook Twitter Pinterest Giovinco alle prese con il face scan

Chiudi 1 di 3

Sam Rivera si concentra poi su argomenti più specifici che modificheranno il modo di giocare a FIFA:

Molte cose nuove, in primis un nuovo motore di animazione, con un sistema molto tecnologico che permette ai giocatori di selezionare l'animazione passo per passo, inquadratura per inquadratura. Il motore è molto più veloce, e dà una maggior fedeltà all'animazione. C'è un tempo di risposta più rapida: tu vuoi fare qualcosa, il giocatore risponde immediatamente, così tu hai il controllo di quello che sta succedendo, con la qualità dell'animazione. Tutto il feedback visuale che riceve il gioco, concorda con quello che tu fai con il tuo controller. Quello che tu hai in mente, risponderà fluidamente anche nel gioco.

Il nuovo dribbling e il posizionamento

L'argomento passa poi al nuovo sistema di dribbling:

Sarà un sistema completamente nuovo per il dribbling, molto più divertente e con una risposta più rapida. Pertanto tu puoi decidere cosa vuoi fare anche nel piccolo passo: per intenderci, basta vedere come il giocatore si allunga per arrivare sul pallone e guadagnare maggior velocità.

Infine, anche l'intelligenza artificiale degli altri uomini sul campo cercherà di rispondere sempre più alla realtà: