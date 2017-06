La tv del Biscione non ha partecipato perché in disaccordo con il bando, resta l'offerta di Sky. Tavecchio annuncia che si procederà con un nuovo bando.

L'asta per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2021 si è aperta con una grossa sorpresa: il ritiro di ogni offerta da parte di Mediaset. La società di Cologno Monzese ha deciso di non partecipare per via della formulazione del bando descritto come "inaccettabile" da un comunicato stampa.

Data la non partecipazione anche da parte di Tim, le uniche due offerte pervenute sono quelle di Sky e di Perform, gruppo specializzato in dirette streaming. Lo scenario che si è presentato davanti alla Lega Calcio è decisamente negativo dato che la proposta dell'azienda di Rupert Murdoch, pur essendo di fatto l'unica accettabile, era incredibilmente inferiore alle aspettative.

Questa situazione ha spinto la Lega a rimandare la decisione sui diritti tv: oggi infatti non avverrà nessuna assegnazione e secondo le parole del Commissario Carlo Tavecchio, si procederà nei prossimi mesi con un nuovo bando.

Diritti tv, Mediaset si ritira dall'asta

Solo pochi giorni fa, Mediaset aveva presentato un esposto all'Antitrust e uno all'Agcom per ottenere una riformulazione del bando diffuso dalla Lega Serie A. In seguito al respingimento di tali esposti, il Biscione ha deciso di non presentare alcuna offerta nell'asta per l'assegnazione dei diritti tv, commentando l'accaduto con una nota stampa dal tono decisamente polemico.

La formulazione dell'invito a presentare offerte è totalmente inaccettabile in quanto abbatte ogni reale concorrenza e penalizza gran parte dei tifosi italiani, costretti ad aderire obbligatoriamente a un'unica offerta commerciale.

L'offerta di Sky alla Lega calcio è composta da due buste: una per il pacchetto A, in cui sono comprese 8 squadre fra cui Milan, Juventus, Inter e Napoli, e una per il pacchetto D, che riguarda l'esclusiva delle restanti 12 squadre di Serie A. La cifra per il primo, la cui base minima era di 200 milioni, sarebbe di 230 milioni di euro mentre quella per il secondo sarebbe di 210 milioni, molto inferiore alla base fissata a 400 milioni. In totale quindi, l'azienda offrirebbe 440 milioni, una cifra clamorosamente più bassa rispetto a quanto preventivato dai club di Serie A, dalla Lega e dal suo advisor Infront, il cui amministratore delegato Luigi De Siervo, ha voluto commentare.

Chi ha fatto l'offerta oggi, in particolare Sky, ha fatto la scelta di non investire sul calcio. Nessuno può pensare di prendere per la gola la Lega oggi, non arretreremo di una virgola.

Tavecchio: "Procederemo con un nuovo bando"

Alla fine dell'assemblea, la Lega ha deciso con voto unanime la non assegnazione dei diritti tv a nessuna delle concorrenti, ritenendo che le offerte pervenute non rappresentino il valore reale del calcio italiano. L'annuncio è arrivato direttamente da Carlo Tavecchio, che ha poi annunciato l'intenzione di procedere dopo la formulazione di un bando diverso da quello attuale.