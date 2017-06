Il fuoriclasse del Real Madrid non conosce sosta: con due gol e un assist ha guidato il Portogallo alla vittoria 3-0 sulla Lettonia nelle qualificazioni mondiali.

1044 condivisioni 5 stelle

1 ore fa di Alberto Casella

Ogni mito fa storia a sé. Sansone perse tutta la sua forza a causa di un taglio di capelli, per Cristiano Ronaldo ci vuol altro. Nonostante la rasatura a cui si è sottoposto, per adempiere a una promessa, dopo la vittoria della Champions League col Real Madrid nel 4-1 di Cardiff contro la Juventus, il portoghese ha segnato una doppietta anche in Nazionale.

L'avversario non era di quelli proibitivi, la Lettonia, ma proprio per questo andava preso con le molle, proprio come ha fatto Cristiano. Guardato a vista dai volonterosi difensori avversari, poco disposti ad andare per il sottile, il fuoriclasse del Real ha cavato il coniglio dal cilindro sul finire della prima frazione quando è stato il più lesto a riprendere e ribattere in rete un tiro di José Fonte respinto dal palo.

Nel secondo tempo è stato ancora Cristiano Ronaldo a chiudere il match, col secondo gol della sua doppietta e un assist nel giro di quattro minuti. Prima, al 63', è saltato più in alto di tutti per l'incornata vincente su un cross di Quaresma, poi si è privato di una tripletta sicura smarcando Andre Silva che ha realizzato la rete del 3-0 finale.

6 Facebook Twitter Pinterest Premi "The Best" Fifa 1

Facebook Twitter Pinterest Premi "The Best" Fifa 2

Facebook Twitter Pinterest Premi "The Best" Fifa 3

Facebook Twitter Pinterest Premi "The Best" Fifa 4

Facebook Twitter Pinterest Premi "The Best" Fifa 5

Facebook Twitter Pinterest Premi "The Best" Fifa 6

Chiudi 1 di 6

Cristiano Ronaldo gigante anche in Nazionale: doppietta e assist col Portogallo

Un Cristiano Ronaldo in forma smagliante, insomma, mattatore anche col Portogallo grazie alla doppietta con la quale sale a 73 gol in Nazionale, 4 in meno di Pelé e 11 meno di Puskas, i due che lo precedono nella graduatoria dei bomber delle maggiori selezioni. Dietro a Cristiano Ronaldo, Klose con 71 e, fra gli attaccanti in attività, Robbie Keane con 68 e Lionel Messi a quota 58. Miglior italiano è sempre Gigi Riva con 36 reti in Azzurro.