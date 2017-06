E se CR7 terminasse la carriera in Cina? Tra calciomercato, rosa attuale, tattica, Zidane e atolli in Polinesia, cerchiamo di capire come vivrebbe il Real senza la sua stella.

40 minuti fa di Luca Capriotti

Come può vivere senza Cristiano Ronaldo questo Real Madrid? A quale prezzo? Dalla Cina sta per arrivare una super offerta per CR7. E si aprono scenari di mercato impensabili.

Ne parlano tutti, molti sono rimasti a bocca aperta, pare che Florentino Perez controlli ogni due secondi la mail di posta per controllare che non sia già arrivata, che non gli sia sfuggita.

Già, perché vedere arrivare 200 milioni dalla Cina non è proprio cosa da tutti i giorni. Cristiano Ronaldo praticamente entrerebbe in una ulteriore età dell'Oro: per lui sarebbero pronti 120 milioni di euro di ingaggio all'anno. Ma come cambierebbe il Real Madrid senza la sua stella più cool e brillante? Può vivere il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo potrebbe prendere il volo per la Cina?

Real Madrid: cinque modi per sopravvivere senza Cristiano Ronaldo

La maxi offerta ancora non è arrivata, probabilmente bloccata su qualche raccordo anulare tra la Via della Seta e quella delle Spezie. Ma Cristiano Ronaldo è davvero così fortemente insostituibile? Davvero 200 milioni non bastano per trovare un sostituto all'altezza? Due, tre sostituti? Una squadra di sostituti? Il Real Madrid C da buttare nella mischia quando serve? Oppure qualche giovane rampante che fino ad ora è stato chiuso dalla forma eccezionale di CR7: Zidane potrebbe lanciare qualche approccio tattico differente o Florentino Perez potrebbe, al posto di CR7, comprare un atollo in Polinesia.

1) La soluzione tattica

I patiti del calciomercato rimarrebbero davvero delusi: Florentino Perez potrebbe decidere, in segno di profondo rispetto per i 7 anni di carestia subiti dall'Egitto nella Bibbia, di instaurare un profondo regime di austerità. A quel punto la palla passerebbe a Zidane: toccherebbe a lui trovare una soluzione tattica che permetta di sostituire la BBC o di integrare la BC. Nelle ultime 5 volte di questa stagione in Liga senza CR7 (di solito per farlo un pochino riposare) il Real ha come sempre alternato il 4-3-3 al 4-2-3-1. A quel punto, senza Cristiano, forse più che 4-3-3 si potrebbe optare per il 4-2-3-1, lasciando sull'esterno sinistro un fantoccio con la maglietta di Cristiano Ronaldo, sperando che inganni gli avversari. Oppure provare la carta Asensio. Che nelle ultime 5 partite senza Cristiano lo ha sempre sostituito. Può Asensio farti dimenticare Cristiano Ronaldo, Real?

2) La soluzione Green

Niente, Florentino ha all'improvviso la fissazione per la linea green. Tra l'attenzione maniacale perché non venga sprecata carta, un occhio al gas serra e un altro di rimprovero a Trump, il patron del Real ha scelto il sostituto con un giovanissimo. E ce l'ha in rosa, uno così. Bellino, forte, non proprio madridista di nascita (tutt'altro), ma almeno young. La scelta non può che essere il wunderkid per eccezione, il grandioso Marco Asensio. Classe 1996, quest'anno ha superato i 1900 minuti di gioco, Marca da tempo ne parlava in maniera meravigliosa. L'anno prossimo ci si aspetta di più: ipotizzando un futuro senza Cristiano, i 10 gol segnati sono troppo pochi. A meno che non vengano segnati in 10 partite, ovviamente. E potrebbe non bastare per essere ai livelli di CR7.

Asensio sembra piuttosto felice di non dover sostituire subito Cristiano Ronaldo

3) La soluzione calciomercato

Esperti di mercato di tutto il mondo, unitevi! Florentino Perez incarica i suoi dirigenti di trovare le soluzioni esatte per sostituire uno dei più forti al mondo (l'ha ammesso perfino Messi). Dirottare Robben da destra a sinistra? Soffiare agli eterni rivali del Barcellona Neymar? Troppo difficile, improbabile, estremo. Ci sono piste percorribile in giro per l'Europa?



Forse i suoi emissari si farebbero un giro nel Vecchio Continente. In Italia? In Italia penserebbero seriamente a Mertens (che ha anche un'evoluzione tattica che potrebbe far comodo). Gol, estro, adattabilità: che cosa manca a Mertens? Una stagione top alle spalle, forse meriterebbe una chiamata altrettanto top. Dybala? Potrebbe far comodo, ma la prestazione incolore proprio contro il Real Madrid potrebbe far desistere Perez. Non è che abbia impressionato, anzi ha sbagliato molto, troppo. E la Juventus ha ancora voglia di strapotere, non può permettersi di cedere uno dei suoi pezzi pregiati. Keita o Salah (pure lui a piedi invertiti)? Direttamente dal derby di Roma, due esterni dribblomani interessanti, ma sarebbero una cottarella, non il grande amore che possa far dimenticare CR7.



In Premier il discorso varierebbe molto: un potenziale crack potrebbe essere Dele Alli del Tottenham, ma naviga in acque decisamente più centrali e ha costi che diventeranno presto proibitivi (non per il Real Madrid). Poi l'illuminazione: Eden Hazard. Sarebbe perfetto per sostituire CR7. Forte, fisicamente potente, con un Instagram di tutto rispetto, tecnico e pazzesco in progressione. Il suo prezzo è ovviamente pazzesco, il suo addio alla Premier potrebbe essere paragonabile solo a quello di... CR7 al Manchester United? Il gesto di Conte a quel punto sarebbe piuttosto eloquente.





4) La soluzione Space Jam

In ogni caso, visto che l'articolo va a parare su una tematica per ora semi-seria (arriverà davvero l'offerta dalla Cina? Ci sarà bisogno del Closing?) si potrebbe puntare a tirare fuori dal cilindro una serie di soluzioni unite. Quindi Asensio magari, con un altro possibile crack a giocarsi il posto con lui, più un trequartista diverso da quelli già sperimentati in grado di giocare il pallone in maniera geniale (Eriksen, sempre dal Tottenham?). Oppure un tandem: Asensio + Alexis Sanchez, che oramai è troppo evoluto e importante per giocare nell'Arsenal, ha 28 anni e potrebbe nel frattempo far maturare ulteriormente il classe '96. Oltretutto sarebbe un ex Barcellona, e si sa, gli ex al Clasico si sanno sempre divertire. In caso un eventuale doppio arrivo dalla Premier, un trequartista genialoide più un esterno dribblomane e concreto. Per ritrovarsi con questa squadra qui:







5) La soluzione Invincibile Armada

L'ultima soluzione è l'evidente evoluzione di quella Space Jam. Ok, sono in arrivo 200 milioni che faranno felici molti. Asensio si piazza al posto di CR7, magari con Sanchez. A quel punto dove dovrebbe intervenire il Real Madrid?

Neuer potrebbe essere il portiere perfetto per carisma e talento del Real Madrid

Un altro punto debole del Real rappresenta il pacchetto di centrali difensivi: Varane-Ramos ok, ma alle loro spalle Nacho Fernandez non convince. Un buon investimento a prezzi non folli (Lotito non leggere) potrebbe essere De Vrij della Lazio: un centrale elegante, affidabile, lucido e talentuoso. In scadenza 2018, potrebbe essere quasi un affare. Altrimenti un altro giovane, come Ginter del Borussia Dortmund, o Sanchez dell'Ajax: hanno entrambi grossi margini di miglioramento, forse enormi, ma non partirebbero titolari. Per magari diventarlo tra qualche anno.



Infine un innestino a centrocampo, tanto per puntellare: Milinkovic Savic sempre Lazio ha dimostrato una crescita pazzesca, ha appena rinnovato, sarebbe complicato arrivarci senza spendere veramente una fortuna in estenuanti trattative con Lotito. Klassen dell'Ajax sarebbe quasi una garanzia, vuole partire, di recente ha esternato tutta l'incertezza del suo futuro all'Ajax orfana di Bosz. Sempre all'Ajax ci sarebbe anche Younes: attualmente non è da Real Madrid, ma è un altro che potrebbe diventarlo a breve. Difficile che possa convincere i palati fini del Bernabeu. Ah, dimenticavamo: per Perez c'è sempre la soluzione "comprare un atollo in Polinesia", per consolarsi, che non sarebbe poi così da scartare. Si potrà vivere senza Cristiano Ronaldo, in Polinesia?