A distanza di pochi giorni, ecco svelato il testo dell'sms inviato dal manager dei Blues all'attaccante della nazionale spagnola per liquidarlo.

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Marco Ercole

Ha fatto molto discutere la rivelazione di Diego Costa in occasione dell'amichevole tra la Spagna e la Colombia. Il suo allenatore, il manager campione d'Inghilterra Antonio Conte, gli avrebbe dato il benservito con un messaggio, inviato per informarlo che non rientra più nei piani del suo Chelsea.

Non proprio il modo più signorile per salutarsi, è vero. Ma lo è anche il fatto che il rapporto tra Conte e Diego Costa sia sempre stato molto complicato e che lo stesso brasiliano naturalizzato spagnolo nel corso dell'ultima stagione sia stato spesso e volentieri sul punto di andarsene.

La scorsa estate (così come poche settimane fa, del resto) aveva strizzato l'occhio all'Atletico Madrid, dando la sua disponibilità a tornare. Ed era servito l'intervento dello spogliatoio, nell'ultima sessione di mercato invernale, per convincerlo a rifiutare la faraonica offerta arrivata dal Tianjin Quanjian.

Diego Costa e Conte

Il messaggio di Conte a Diego Costa

Non è stato un rapporto all'insegna della serenità, insomma, quello tra Diego Costa e il Chelsea in generale. Conte ha provato più volte a intervenire, come quando lo ha escluso dalle amichevoli di lusso della tournée estiva. O magari quando lo ha lasciato in panchina in una fase cruciale della Premier League, quando i "dubbi cinesi" non lo mettevano nelle condizioni di essere sgombero da pensieri.

Ecco perché una relazione burrascosa del genere alla fine non è poi così sorprendente che si chiuda con un semplice messaggio. E a distanza di pochi giorni, sul portale spagnolo As, è stato pure svelato il testo:

Ciao Diego, spero tu stia bene. Grazie per la stagione che abbiamo passato insieme. In bocca al lupo per il prossimo anno ma non rientri nei miei piani.

Cordiale ma freddo. Dopo una stagione così intensa e turbolenta, di discutere con Diego Costa, Conte, probabilmente non ne aveva più voglia.