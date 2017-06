Dopo le dure polemiche a distanza degli ultimi mesi tra Barcellona e Real Madrid, nella Spagna i dissapori vengono messi momentaneamente da parte.

1 ore fa

Da oltre 24 ore, ormai, il ritiro della Spagna si è completato. Ed è un'occasione per il faccia a faccia tra esponenti del madridismo più verace e dell'orgoglio catalano. Sono infatti arrivati anche i giocatori del Real Madrid più "vivaci" sotto questo punto di vista come Carvajal, Sergio Ramos e Isco, che hanno raggiunto i compagni in vista della partita di domani contro la Macedonia.

E come accade ormai da qualche anno in ogni ritiro della nazionale spagnola, il commissario tecnico di turno si trova a dover gestire le varie scorie da Clasico tra giocatori del Real Madrid e quelli del Barcellona. Anche Lopetegui non fa eccezione e i suoi giocatori hanno deciso di dargli un gran da fare visti i "battibecchi" degli ultimi tre mesi in particolare.

Sergio Ramos, Carvajal e Isco, infatti, si sono tutti resi protagonisti di frecciate nei confronti del difensore del Barcellona, Gerard Piqué. Impossibile riuscire a sancire una pace definitiva tra le due diverse fazioni per ogni allenatore della Spagna, ma la tregua è sempre stata doverosa. A maggior ragione per preparare una partita importante come quella con l'Italia.

Sergio Ramos e Piqué insieme in Nazionale

Scorie da Clasico nella Spagna

I precedenti degli ultimi mesi mettono comunque Lopetegui in una situazione molto scomoda. Impossibile non ricordare quanto accaduto nell'ultimo Clasico, con l'espulsione di Sergio Ramos che uscendo dal terreno di gioco se l'è presa platealmente con Piqué. Il difensore del Barcellona, precedentemente, aveva infatti definito il palco del Santiago Bernabeu come il posto dove "si muovono i fili del Paese".

Tutto era nato a sua volta dal tweet polemico dello stesso Piqué per l'arbitraggio favorevole al Real Madrid nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, a cui proprio Sergio Ramos aveva risposto ricordando al difensore del Barcellona quello che invece aveva aiutato i catalani contro il Paris Saint-Germain.

Ecco perché dopo quell'espulsione sacrosanta nel Clasico, Sergio Ramos aveva di nuovo puntato il dito contro il suo compagno di reparto nella nazionale spagnola. In quel caso, però, subito dopo la gara Piqué aveva tentato di gettare acqua sul fuoco, senza replicare piccato, ma sottolineando solo che a suo giudizio il capitano del Real Madrid si sarebbe pentito del suo comportamento subito dopo essere tornato a casa.

Carvajal, l'abbraccio con Piqué

E come anticipato, Sergio Ramos non è certo l'unico giocatore del Real Madrid a essersela presa di recente con Piqué. Subito dopo la celebrazione per la vittoria della Liga, dall'altro della plaza de Cibeles, Carvajal e Isco non hanno avuto alcun tipo di remora nel cantare insieme ai tifosi il coro contro il difensore del Barcellona. Lopetegui però è stato chiaro sin dall'inizio con i suoi giocatori: in nazionale le scorie da Clasico devono essere messe da parte.

Così avrà visto di buon grado la tregua momentanea tra Carvajal e Piqué, con il messaggio di scuse inviato dal terzino del Real Madrid, accettato subito dal catalano:

Sono cose normali, non è successo nulla.

Di certo Piqué, sempre in prima fila quando c'è la possibilità di schernire le Merengues, non avrebbe potuto scandalizzarsi dell'atteggiamento del suo collega. Ma è comunque un messaggio positivo, confermato successivamente dal suo atteggiamento rivelato da Carvajal:

Gerard mi ha fatto le congratulazioni per la stagione e mi ha abbracciato. È tutto a posto.

La tregua è aperta. Almeno fino al prossimo Clasico.