Dall'Atalanta alla Nazionale, pensando al Milan. Il futuro di Andrea Conti sembra già scritto. Dopo l'arrivo di Rodriguez sulla fascia sinistra, i rossoneri stanno per rinforzare anche la corsia opposta grazie all'ingaggio del ragazzo nato a Lecco il 2 marzo 1994.

Giovedì sera il suo agente, Mario Giuffredi, ha avuto un lungo colloquio con i dirigente milanisti Fassone e Mirabelli. L'incontro ha avuto esito positivo, con le parti che hanno raggiunto un accordo economico per il calciatore.

Un interesse, quello dei rossoneri per Conti, che dura da più di un anno. Come confermato dal procuratore:

Le ultime parole famose, verrebbe da dire. Soprattutto dopo la risposta immediata del presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi. Che ai microfoni di 'Premium Sport' ha smorzato le voci di un imminente passaggio di Conti al Milan:

Lui è cresciuto nell'Atalanta e si è valorizzato come giocatore, se è in Nazionale deve dire grazie all'Atalanta e al mister per come lo abbiamo trattato. Ci siamo sempre comportati bene con il ragazzo e con chi lo ha rappresentato, non so perché dicano queste cose ma Conti è dell'Atalanta.

Una brusca frenata da parte del patron della Dea, che dopo venduto a peso d'oro Gagliardini (Inter), Caldara (Juventus) e Kessié (Milan), non è disposto a fare sconti:

Siamo tranquilli perché ha quattro anni di contratto. Non so il Milan che accordi abbia preso, non sappiamo come la controparte si sia mossa. Per noi è incedibile, poi valuteremo. Se Mirabelli vuole venire a parlarne con noi ben venga, ma si parte dal presupposto che è incedibile. Abbiamo giocatori forti, che valutiamo al prezzo per noi giusto. Ma non abbiamo ancora valutato una cessione di Conti.