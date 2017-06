Il centrocampista del Siviglia ha detto sì alla proposta dei bianconeri che ora devono trattare con gli spagnoli per abbassare i 40 milioni di euro previsti dalla clausola.

801 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

Dopo aver ufficialmente annunciato il rinnovo di contratto di Massimiliano Allegri fino al 2020, la dirigenza della Juventus ha incominciato a lavorare sul calciomercato per mettere a disposizione del tecnico livornese una rosa ancora più competitiva di quella della stagione appena conclusa.

L'intenzione del duo formato da Marotta e Paratici è quello di comporre una squadra che sia più adatta al 4-2-3-1 adottato da Allegri dallo scorso gennaio. L'allenatore è riuscito ad ottenere ottimi risultati con la nuova disposizione tattica, ma il fatto che la rosa non fosse costruita per questo modulo gli ha creato problemi in particolare nel finale di stagione.

La dirigenza starebbe cercando rinforzi nel ruolo di esterno d'attacco e centrocampista. Se le trattative per Di Maria e Douglas Costa si prospettano lunghe e difficili, la Juventus pare invece aver fatto lo scatto definitivo per il ruolo del mediano, avendo trovato l'accordo con Steven N'Zonzi del Siviglia.

Calciomercato Juventus, c'è il sì di N'Zonzi

La Juventus ha trovato l'accordo con N'Zonzi

Una delle richieste di calciomercato di Allegri è quella di avere un centrocampista che abbia caratteristiche diverse da quelli già presenti in rosa. La pista per Tolisso si è raffreddata, il giocatore del Lione è ormai molto vicino ad approdare al Bayern Monaco e per questo l'attenzione della Juventus si è definitivamente spostata su N'Zonzi, che con il suo Siviglia ha affrontato i bianconeri in Champions League nell'ultima edizione della Champions League.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Marotta e Paratici avrebbero trovato l'intesa con il francese per un contratto quadriennale, con un ingaggio di 3,5 milioni di euro più bonus all'anno. Grazie alla sua fisicità e alla sua esperienza in campo europeo, il classe '88 sarebbe sarebbe un'alternativa di livello a Pjanic, Khedira e Marchisio nel centrocampo a due di Allegri.

Raggiunto l'accordo con il giocatore, ora i campioni d'Italia dovranno presentare un'offerta che soddisfi il Siviglia: N'Zonzi ha una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro, ma i dirigenti bianconeri vorrebbero fare un tentativo per abbassare questa cifra a circa 25 o 30 milioni. Il contratto del mediano in scadenza nel 2020 e il fatto che il Siviglia sia da sempre una bottega carissima rendono complicata la trattativa. Ma l'intenzione della Juventus è quella di provare a chiudere già la prossima settimana: entro mercoledì infatti sarebbe previsto un incontro con gli spagnoli per provare a definire l'arrivo di N'Zonzi a Torino, che potrebbe diventare il primo colpo ufficiale di calciomercato della Juve.