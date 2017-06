La Juventus brucia sul tempo le altre pretendenti e chiude l'affare per Patrik Schick: sarà pagato 25 milioni di euro. Per la Samp è una plusvalenza mostruosa.

37 minuti fa di Elmar Bergonzini

Affare chiuso. Il primo colpo del calciomercato della Juventus è Patrik Schick. L’attaccante ceco della Sampdoria passerà ai bianconeri. Lui la vera grande rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A. Con 11 gol e 5 assist in 32 partite (ma spesso è partito dalla panchina) ha dimostrato di avere un potenziale mostruoso.

E la Juventus non se lo è fatto sfuggire. Schick, classe 1996 che la Sampdoria pagò appena 4 milioni di euro un anno fa strappandolo allo Sparta Praga, ora però lui incasserà 25 milioni. Una plusvalenza mostruosa. Il club bianconero riparte da qui dopo la sconfitta di Cardiff: oltre al presente si progetta anche il futuro.

In mattinata il procuratore di Schick aveva comunicato il desiderio del proprio assistito che sognava proprio un trasferimento in bianconero entro la fine del calciomercato. I dirigenti di Juventus e Sampdoria si sono incontrati nel corso del pomeriggio in Lega per l’appuntamento per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A e hanno trovato l’accordo.

Curiosamente Schick il suo primo gol in Serie A lo ha segnato proprio alla Juventus lo scorso 26 ottobre. Al più tardi quel giorno i bianconeri si sono accorti di lui e hanno deciso di prenderlo. Poi, durante la stagione, Schick ha dimostrato sempre di più di essere effettivamente un grande talento, dal futuro assicurato. L’unica squadra alla quale ha invece segnato due gol è il Torino. Altro piccolo segno del destino che anticipava questa trattativa di calciomercato…

In grado di giocare indifferentemente sia come prima che come seconda punta, Schick può inserirsi perfettamente nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. In questo campionato ha una delle medie gol più basse in assoluto: ha infatti segnato un gol ogni 136 minuti giocati. Fra questi molti sono anche di pregevolissima fattura. Tutto questo ha convinto la Juventus, che oggi ha accelerato e ha chiuso l’affare. Sarà un colpo importante. Per il presente, ma anche per il futuro.