Con l'addio improvviso di Kluivert, il Psg cambia ds e di conseguenza i piani del calciomercato: frenata imprevista nella trattativa per Aubameyang, il Milan spera.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Frenata. Anzi, inchiodata. Pierre-Emerick Aubameyang probabilmente non andrà al Psg. La trattativa di calciomercato sembrava chiusa, ma come spesso accade è cambiato tutto all’improvviso. Il club francese ha infatti risolto in maniera consensuale il contratto con il direttore sportivo Patrick Kluivert.

Il nuovo direttore sportivo, Antero Henrique, ha delle grosse perplessità su Aubameyang e avrebbe quindi deciso di non spendere 70 milioni in questa finestra di calciomercato solo per lui. Si valuteranno altri profili, probabilmente anche quello di Morata, che al momento sembra destinato al Manchester United.

La frenata del Psg non significa che Aubameyang non lascerà il Borussia Dortmund. L’attaccante giallonero vuole vincere trofei importanti e per farlo ha capito di dover lasciare la Bundesliga. Troppo forte il Bayern Monaco per avere davvero possibilità. E il Milan, che sta mettendo su una bella squadra, spera invece di convincerlo: il calciomercato rossonero ha ancora molto da dire.

Vota anche tu! Aubameyang alla fine arriverà al Milan? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Aubameyang alla fine arriverà al Milan? Condividi



Calciomercato Borussia Dortmund, sfuma l’affare col Psg per Aubameyang

Il Milan nei giorni scorsi aveva offerto 60 milioni al Borussia Dortmund, 7,5 all’anno al giocatore. L’offerta per l’ingaggio era pressoché la stessa del Psg, che però per il cartellino offriva 70 milioni, vale a dire 10 in più dei rossoneri. Ora però con la frenata del club francese il Milan torna prepotentemente in corsa. Non sarà facile, perché sarà una delle operazioni più ricche di questo calciomercato, ma ci si proverà.

Il problema al momento è il Manchester United. I Red Devils stanno cercando un attaccante in grado di sostituire Zlatan Ibrahimovic. Nei giorni scorsi ci sarebbe perfino stato un contatto diretto fra Aubameyang e José Mourinho, che starebbe provando a convincerlo a vestirsi di rosso. Considerando che il club inglese è in Champions League, punta alla vittoria in Premier League e giocherà la Supercoppa Europea, è difficile che il giocatore possa rifiutare per il Milan. Se però dovesse essere Morata ad andare in Inghilterra allora il Milan diventerebbe improvvisamente il grande favorito. Perché dopo una frenata, anzi un’inchiodata, c’è sempre un sorpasso.