Il Bayern ha provato a strappare Verratti al Psg che però ha rifiutato 55 milioni. Arriverà Tolisso dal Lione per 40 milioni: sarà il più pagato di sempre.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio. Non sempre, una volta aperti, il desiderio si è realizzato. Ci ha provato anche il Bayern Monaco ma è andata male. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i bavaresi avrebbero provato ad aprire il calciomercato con un colpo eccezionale: Marco Verratti.

Il Psg avrebbe però rifiutato l’offerta presentata dal Bayern. Troppo pochi i 55 milioni messi sul tavolo per uno come Verratti. E in Baviera hanno dovuto mettersi il cuore in pace. Non sarà l’italiano a sostituire Xabi Alonso, che ha recentemente deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Il Bayern Monaco ha quindi deciso di cambiare obiettivo. Lì a centrocampo qualcosa serve. Sanches non ha convinto e senza Xabi Alonso la squadra perde tanto. Per questo il primo colpo (dopo che già da mesi sono certi gli arrivi di Sule e Rudy) deve essere in quel ruolo. E l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Stando a quanto riportato da L’Equipe, infatti, il Bayern Monaco avrebbe già trovato, individuato e bloccato l’alternativa di Verratti. Si sta infatti chiudendo la trattativa di calciomercato col Lione per Corentin Tolisso. Classe 1994 ha segnato ben 8 gol nelle 31 partite giocate nell’ultime edizioni della Ligue 1. Sono invece 5 gli assist serviti ai compagni. Anche in Europa League è andato bene: due le reti segnate, una, pesantissima, contro la Roma.

Il Bayern Monaco avrebbe messo sul tavolo ben 40 milioni di euro pur di prenderlo, superando anche la concorrenza del Milan che lo seguiva da tempo. Tanti, anche se nel calciomercato attuale si parla anche di cifre ben più alte. Il club bavarese però non ha mai pagato di più per un singolo giocatore. Solo Javi Martinez costò tanto (40 milioni appunto). Il Bayern ha chiuso gli occhi e ha espresso un desiderio. Quando ha aperto gli occhi però invece di Verratti si è ritrovato Tolisso. Poteva pure andare peggio…