Calcio a 5, finale Scudetto: il Pescara batte la Luparense 8-7 ai rigori

Il Pescara supera la Luparense ai tiri di rigore e resta in vita dopo aver incassato due sconfitte: adesso si torna in Abruzzo per gara-4.

4 ore fa di Roberto Marchesi

Un'altra volta 4-4, un'altra volta i rigori. Un'altra volta continua l'alternanza. Tocca al Pescara prendersi il punto e riaprire la serie che ora torna da quelle parti. È stata una partita completamente irrazionale giocata da entrambe le squadre con il portiere di movimento, ovvero con un giocatore che creava sempre superiorità numerica. L'hanno decisa gli episodi. Prima il gol di Capuozzo, altro portiere goleador che risponde a quanto fatto da Miarelli solo due giorni fa. Poi la parata di Chimanguinho. Professione attaccante che blocca foglia a 2 dalla fine. Cambia l'inerzia, certo. Ma si resta con la Luparense in vantaggio. Il resto è cronaca costante di quanto visto in questa serie. Coco Wellington che risolve i momenti decisivi, Mati Rosa che la butta sempre dentro e l'immensa classe di Foglia che dal dischetto non sbaglia mai. Sbaglia Mancuso che la spara alle stelle, mentre la festa è per Alvise Tenderini. Zero minuti in campo e rigore decisivo messo dentro. Anche questo è il futsal. Appuntamento al 14 giugno ed eventualmente al 16 giugno per capire chi sarà campione d'Italia.

