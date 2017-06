Il bulgaro, che gioca per il Meizhou Hakka nella B cinese, svela il suo pentimento: "Ho sbagliato a scegliere la Cina. Guadagno un sacco di soldi, ma non lo rifarei".

7 ore fa di Alberto Casella

La Cina e i cinesi non escono molto bene dal ritratto che Valeri Bojinov ne ha fatto per Tuttosport e di sicuro non avranno preso bene le sue dichiarazioni, visto e considerato che il bulgaro - ex di almeno una dozzina di squadre, fra cui Juventus, Manchester City, Fiorentina e Sporting Lisbona - è ancora sotto contratto con un club della provincia di Guandong.

Il 31enne attaccante, infatti, fino al prossimo novembre sarà alle dipendenze del Meizhou Hakka, società che milita nella seconda divisione cinese, non esattamente una destinazione di primo piano per uno che a 16 anni incantava la Serie A a suon di gol nel Lecce. Ceduto a caro prezzo alla Fiorentina, passò ventenne alla Juventus del dopo calciopoli.

Ma la parabola di Bojinov era già in fase calante: un fuggevole passaggio al Manchester City, poi il rientro in Italia al Parma, lo Sporting Lisbona e tanti prestiti nella nostra Serie B. Due anni fa lo chiama il Partizan Belgrado e Valeri non va male, 23 gol in una cinquantina di partite, ma poi lo attirano le sirene dalla Cina: sarà anche la seconda divisione, ma lo coprono di soldi.

Valeri Bojinov con la maglia dello Sporting Lisbona

Bojinov: "In Cina solo per soldi. Non lo rifarei nemmeno sotto tortura"

Bojinov non ci pensa neanche un minuto e a febbraio parte per il Guandong, al Meizhou Hakka è la stella: per quanto il suo valore attuale non sia nemmeno lontano parente di quello dei tempi belli, rappresenta pur sempre un quinto di quello dell'intera rosa. Ma dopo neanche metà campionato, con la squadra terzultima in classifica, Valeri e la Cina viaggiano su due binari diversi, almeno a sentire le sue dichiarazioni:

Diciamocela tutta: in Cina puoi venire a lavorare solo perché ti riempiono di soldi. Il resto? Lasciamo perdere. In campo mi tocca insegnare tutto, persino come fare la diagonale o le sovrapposizioni. Poi, per carità, i cinesi si impegnano, ma dopo un po' pensi che sia tutto inutile perché li vedi che rifanno gli stessi errori.

Valeri Bojinov nel Meizhou Hakka

E se questo riguarda il campo, Bojinov non trova nulla da salvare nemmeno fuori:

Qui non c'è passione. I miei compagni hanno sempre la stessa faccia, sia quando provo a fargli degli scherzi sia quando mi incazzo. E poi nessuno parla inglese: solo il direttore dell'hotel dove abito. Potessi tornare indietro, sono sincero, non ripeterei lo stesso errore. Qui non verrei nemmeno sotto tortura.

Buon fine campionato, Valeri.